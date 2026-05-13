ضم نجم برشلونة حمزة عبد الكريم إلى قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026

أعلن إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم عن إدراج حمزة عبد الكريم لاعب فريق برشلونة الإسباني المعار من الأهلي المصري ضمن القائمة المبدئية للمنتخب الأول التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح إبراهيم حسن في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الثلاثاء، أن القائمة النهائية سيتم الكشف عنها مطلع يونيو/حزيران المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر الإعدادي للفراعنة في 21 مايو/أيار الجاري، حيث يتضمن برنامجه خوض مواجهة ودية أمام منتخب روسيا على استاد العاصمة الإدارية في 28 مايو/أيار ضمن التحضيرات النهائية للمونديال.