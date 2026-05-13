ثورة في البرنابيو.. ريال مدريد يخطط للاستغناء عن 9 لاعبين بينهم أسماء غير متوقعة

يتطلع ريال مدريد لإعادة ترتيب بيته الداخلي استعدادا للموسم القادم بعد أن خرج خالي الوفاض هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي.

ومع أنباء عودة "السبيشال وان" جوزيه مورينيو لقيادة السفينة، تستعد الإدارة لتنظيف شامل قد يشمل أسماء لم يكن يتوقعها أحد.

وتشير التقارير الصادرة عن "إيه بي سي ديبورتيز" (ABC Deportes) إلى أن الأجواء داخل النادي وصلت إلى مرحلة من الغليان.

ولم يعد الخلل فنيا فحسب، بل حُمّلت المسؤولية لأسماء كبرى فشلت في دور القيادة، وعلى رأسهم ديفيد ألابا وداني كارفاخال، اللذان تأكد رحيلهما مع نهاية عقودهما بعد موسم وُصف بـ"الكارثي" على مستوى التأثير القيادي.

قائمة المغادرين

لا تقتصر قائمة الراحلين على اللاعبين الذين تنتهي عقودهم، بل تمتد بحسب تقارير لتشمل أسماء شابة يُنظر إليها كأصول للنادي:

إدواردو كامافينغا: المفاجأة الأكبر، حيث وُضع الدولي الفرنسي على قائمة البيع، في إشارة إلى تغيير جذري في قناعات الإدارة.

أندري لونين وداني سيبايوس: يسعى النادي للتخلص منهما بشكل نهائي لفتح المجال أمام دماء جديدة.

خط الدفاع: مرشح لخسارة فران غارسيا وراؤول أسينسيو، رغم أن الإصابات التي تلاحق ميليتاو وميندي قد تفرمل هذه الخطوة مؤقتا.

المواهب الشابة: سيتم بيع غونزالو غارسيا مع وضع بند "إعادة الشراء"، بينما سيغادر الموهوب فرانكو ماستانتونو على سبيل الإعارة لكسب مزيد من الخبرة والتنافسية.

هيكلة شاملة

سيضطر ريال مدريد إلى التعاقد مع حارس مرمى ثان جديد، ومهاجم ثان جديد، وربما لاعبين في خط الوسط، وما يصل إلى أربعة مدافعين، على أن يكون من بينهم ظهير أيسر على الأقل وقلبي دفاع.

وهذا يعني أن ريال مدريد سيشهد أكثر فترات الانتقالات الصيفية نشاطا منذ عام 2019، حين بدأت تُثار فكرة التغيير الجذري. ولا يفكر ريال مدريد في تغيير جذري بالمعنى الحرفي للكلمة، بل في إعادة بناء أهم مراكزه في الدفاع والوسط.