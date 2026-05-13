يتفوق على 28 ناديا.. راتب ميسي الجديد يحطم أرقام الدوري الأمريكي

سيحصل الأرجنتيني ليونيل ميسي على أكثر من ضعف راتبه المقدر بـ25 مليون دولار، في عقده الجديد مع نادي إنتر ميامي، وسيربح أكثر مرتين، مقارنة بما حققه ثاني أعلى اللاعبين أجرا في الدوري الأمريكي لكرة القدم، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب لوس أنجلوس إف سي.

عقد ميسي الجديد

وسيشمل عقد ميسي الجديد 25 مليون دولار كراتب أساسي، بالإضافة إلى تعويض مضمون بقيمة 28,333,333 دولارا، حسبما أعلنت رابطة لاعبي الدوري الأمريكي في أول إصدار لرواتب عام 2026.

ويسدد إنتر ميامي رواتب بقيمة 54.6 مليون دولار، متفوقا بأكثر من 20 مليون يورو (نحو 21.6 مليون دولار) على لوس أنجلوس إف سي، الذي يتحمل رواتب بقيمة 32.7 مليون يورو (نحو 35.3 مليون دولار)، ونحو خمسة أضعاف رواتب فيلادلفيا صاحب أدنى إجمالي رواتب في الدوري بـ11.7 مليون دولار، وقد ارتفعت رواتب ميامي من 46.8 مليون دولار في بداية الموسم الماضي.

في المقابل، خفض تورنتو رواتب لاعبيه إلى 21.4 مليون دولار من 34.1 مليون دولار في بداية عام 2025، بينما زاد لوس أنجلوس إف سي إنفاقه إلى 32.7 مليون دولار من 22.4 مليون دولار.

وبلغ إجمالي تعويضات الدوري 631 مليون دولار، وارتفع متوسط التعويض المضمون إلى 688,816 دولاراً في 16 أبريل/نيسان، بزيادة قدرها 8.9% عن 632,809 دولارات في 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

راتب ميسي الأساسي

وتضمن عقد ميسي الأولي مع الدوري الأمريكي لكرة القدم، الذي تم الاتفاق عليه في يوليو/تموز 2023، راتبا أساسيا قدره 12 مليون دولار، وتعويضا سنويا مضمونا قدره 20,446,667 دولارا، ووافق ميسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على عقد لمدة 3 سنوات حتى موسم 2028، ثم قاد الفريق إلى أول لقب له في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وسيبلغ ميسي عامه الـ39 الشهر المقبل، وهو قائد منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم، حيث من المتوقع أن يشارك في المونديال للمرة السادسة، وسجل ميسي 59 هدفاً في 64 مباراة خلال الموسم المنتظم مع ميامي، منها 9 أهداف في 11 مباراة هذا الموسم، وتصدر قائمة هدافي الدوري الأمريكي برصيد 29 هدفا في الموسم الماضي، وفاز بجائزة أفضل لاعب للمرة الثانية على التوالي.

ويشمل راتبه قيمة عقده مع الدوري الأمريكي، بالإضافة إلى أي مكافآت تسويقية ورسوم وكيل أعماله، لكنها لا تشمل أي اتفاقيات إضافية مع الفريق أو الشركات التابعة له، أو أي مكافآت أداء.

ويأتي سون في المركز الثاني براتب أساسي قدره 10,368,750 دولارا أمريكيا، وإجمالي تعويضات قدره 11,152,852 دولارا أمريكيا، وهو نفس رقمه في الموسم الماضي، وانضم الجناح الكوري الجنوبي (33 عاماً) إلى لوس أنجلوس في أغسطس/آب الماضي.