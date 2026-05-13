حلم المونديال في خطر.. تأشيرات أمريكا تهدد بحرمان العراق من 5 نجوم

قبل شهر واحد فقط من انطلاق مباريات كأس العالم 2026 لكرة القدم، استيقظ الشارع الرياضي العراقي على أنباء حرمان 5 من لاعبيه المؤثرين من تأشيرات دخول الأراضي الأمريكية حيث سيخوض "أسود الرافدين" مبارياتهم، وهي أزمة أقلقت الجهاز الفني والجماهير، مما دفع رئيس الاتحاد العراقي لطمأنتهم بتصريحات متلفزة.

ونقلت تقارير محلية تصريحا لعضو الاتحاد العراقي لكرة القدم غالب الزاملي، قال فيه إن اللاعبين الذين يواجهون مشكلة في الحصول على تأشيرة أمريكا هم: مهند علي، وإبراهيم بايش، وعلي الحمادي، وزيد تحسين، وحيدر عبد الكريم.

درجال: نتواصل مع السفارة الأمريكية والفيفا

أمام هذا المأزق الفني الذي يهدد مشاركة المنتخب، خرج رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال بتصريحات حاسمة، مؤكدا أن العمل جارٍ على مدار الساعة لحل المعضلة وأن السفر لأمريكا قد يتأخر أياما قليلة.

وقال درجال في تصريحات تلفزيونية: "نحن على تواصل مستمر وعلى أعلى المستويات مع السفارة الأمريكية في بغداد والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتجاوز هذه العقبات الإدارية".

وأضاف درجال أن الاتحاد لن يدخر جهدا لضمان تواجد كل اللاعبين في المعسكر، مشددا على أن "من حق العراق أن يتواجد بكامل نجومه في هذا المحفل العالمي بعد غياب دام 40 عاما".

مأزق مدرب العراق

تضع هذه العرقلة مدرب العراق غراهام أرنولد أمام خيارات صعبة، إذ يمثل الغياب المحتمل لهؤلاء النجوم أو بعضهم "ضربة قاصمة" للخطوط الثلاثة للفريق، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على القوة الهجومية والخبرة الدولية التي يمتلكها اللاعبون المستبعدون إداريا حتى الآن، بانتظار ما ستسفر عنه الجهود الدبلوماسية في الأيام القليلة القادمة.