بعد رفعه العلم الفلسطيني.. غزة تشكر لامين جمال بجدارية فوق أنقاض الحرب

A mural painted by Palestinian artists depicts soccer star Lamine Yamal, who waved a Palestinian flag during Barcelona's LaLiga victory parade, on the rubble of buildings destroyed during the war, at Shati (Beach) refugee camp in Gaza City, May 13, 2026. REUTERS/Ebrahim Hajjaj
جدارية رسمها فنانون فلسطينيون للامين جمال وهو يلوّح بالعلم الفلسطيني (رويترز)
Published On 13/5/2026

رسم فنانون في غزة، اليوم الأربعاء، جدارية فنية ضخمة تحمل صورة نجم نادي برشلونة الإسباني الشاب لامين جمال؛ تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لمواقفه التضامنية مع القضية الفلسطينية التي جابت أصداؤها الملاعب العالمية.

وتأتي هذه الخطوة رداً على الموقف الذي اتخذه اللاعب الصاعد خلال احتفالات نادي برشلونة الرسمية بلقب الدوري الإسباني "الليغا"؛ حيث ظهر لامين جمال فوق حافلة الفريق المكشوفة وهو يلوح بالعلم الفلسطيني أمام آلاف المشجعين في شوارع المدينة الكتالونية.

Palestinian artists paint a mural depicting football player Lamine Yamal waving a Palestinian flag during the Catalans' title parade, on the rubble of buildings destroyed during the war, at Shati (Beach) refugee camp in Gaza City on May 13, 2026.
فنانان يرسمان جدارية لامين جمال على أنقاض أحد المباني في غزة (الفرنسية)

واعتبر أهالي غزة أن هذا الفعل يمثل رسالة دعم معنوية قوية للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها القطاع.

فنان فلسطيني أثناء رسمه لجدارية لامين جمال (رويترز)

اتخذ الفنانون من واجهة أنقاض مبانٍ دمرتها الحرب في مخيم الشاطئ للاجئين مكاناً لتنفيذ الجدارية، حيث دمجوا فيها ملامح لامين جمال بألوان العلم الفلسطيني.

جدارية لامين جمال في غزة (الفرنسية)

يُذكر أن لامين جمال يحظى بشعبية متزايدة في الأوساط العربية، ليس فقط لمستواه الفني اللافت مع نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، بل أيضاً لجرأته في التعبير عن تضامنه الإنساني في المحافل الكبرى.

المصدر: الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

