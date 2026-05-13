بعد رفعه العلم الفلسطيني.. غزة تشكر لامين جمال بجدارية فوق أنقاض الحرب

رسم فنانون في غزة، اليوم الأربعاء، جدارية فنية ضخمة تحمل صورة نجم نادي برشلونة الإسباني الشاب لامين جمال؛ تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لمواقفه التضامنية مع القضية الفلسطينية التي جابت أصداؤها الملاعب العالمية.

وتأتي هذه الخطوة رداً على الموقف الذي اتخذه اللاعب الصاعد خلال احتفالات نادي برشلونة الرسمية بلقب الدوري الإسباني "الليغا"؛ حيث ظهر لامين جمال فوق حافلة الفريق المكشوفة وهو يلوح بالعلم الفلسطيني أمام آلاف المشجعين في شوارع المدينة الكتالونية.

واعتبر أهالي غزة أن هذا الفعل يمثل رسالة دعم معنوية قوية للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها القطاع.

اتخذ الفنانون من واجهة أنقاض مبانٍ دمرتها الحرب في مخيم الشاطئ للاجئين مكاناً لتنفيذ الجدارية، حيث دمجوا فيها ملامح لامين جمال بألوان العلم الفلسطيني.

يُذكر أن لامين جمال يحظى بشعبية متزايدة في الأوساط العربية، ليس فقط لمستواه الفني اللافت مع نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، بل أيضاً لجرأته في التعبير عن تضامنه الإنساني في المحافل الكبرى.