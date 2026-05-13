بعد الغضب الجماهيري.. نيويورك تخفض تعرفة قطارات وحافلات المونديال

أعلنت السلطات المحلية والمنظمون أن تعرفة القطارات والحافلات التي تربط نيويورك بملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرزي المجاورة من أجل مباريات مونديال كرة القدم 2026، خُفضت مجدداً.

وقالت حاكمة ولاية نيوجيرزي ميكي شيريل عبر منصة "إكس" مساء الثلاثاء، إن تذاكر القطار، وسيلة النقل التي سيستخدمها 40 ألف مشجع في كل مباراة، ستبلغ 98 دولاراً (نحو 92 يورو) ذهاباً وإياباً.

وكان من المقرر في البداية أن يبلغ سعر تذكرة الذهاب والإياب 150 دولاراً (نحو 141 يورو)، مقابل 12.90 دولاراً (نحو 12 يورو) في الظروف العادية، ما أثار موجة استياء، في ظل الانتقادات الحادة أصلاً لارتفاع أسعار تذاكر المباريات.

وساهمت مشاركة رعاة من القطاع الخاص في خفض التعرفة في مرحلة أولى إلى 105 دولارات (نحو 99 يورو).

وبررت هيئة النقل في نيوجيرزي الزيادة الكبيرة في الأسعار التي وصفها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأنها "اعتباطية"، بالحاجة إلى تعويض 48 مليون دولار من تكاليف تجهيز وتأمين قطارات مخصصة للوصول إلى الملعب.

أما الحافلات التي تستأجرها اللجنة المنظمة المحلية والتي أُعلن في البداية أن كلفتها ستبلغ 80 دولاراً (نحو 75 يورو) ذهاباً وإياباً، فلن تتجاوز 20 دولاراً (نحو 19 يورو)، حسب ما أفادت اللجنة المنظمة وحاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول في بيان صدر الأربعاء.

وسيتم تعويض المشجعين الذين سبق لهم شراء تذاكرهم.

كما جرى رفع عدد الحافلات، بحيث لا تنقل 10 آلاف شخص فقط، بل ما بين 12 ألفاً و18 ألفاً حسب المباريات.

ولا تتوافر سوى أماكن قليلة جداً لوقوف السيارات حول ملعب ميتلايف، الواقع على بعد نحو 15 كيلومتراً من مانهاتن، وهي باهظة الثمن.

وتبلغ سعة الملعب الذي سيستضيف خصوصاً المباراة النهائية في 19 يوليو/تموز 2026، 78 ألف متفرج.