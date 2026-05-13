بالفيديو.. توديع رسمي وشعبي حاشد لمنتخب إيران المتوجه إلى المونديال

تجمعت اليوم الأربعاء حشود غفيرة في ميدان الثورة بالعاصمة الإيرانية طهران، احتفاء بالمنتخب الإيراني لكرة القدم، قبيل توجهه للمشاركة في كأس العالم 2026.

وأظهرت لقطات فيديو عدداً كبيراً من الأشخاص بمختلف أطياف المجتمع الإيراني، من رجال دين وعسكريين ونساء وأطفال.

وتسلم المدير الفني للمنتخب، أمير قلعة نوي، العلم الإيراني من شاب يمثل الجيل الصاعد، في حين يصطف لاعبو المنتخب بقمصانهم البيضاء لأداء التحية لأطياف مختلفة من المجتمع.

الرئيس الإيراني بزشكيان يدعم المنتخب

ومن جهته، حث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لاعبي المنتخب الوطني على الظهور بقوة في نهائيات كأس العالم المقبلة، واصفاً إياهم بممثلي "الأمل والإرادة والفخر" للشعب الإيراني، وذلك خلال زيارة لمعسكر الفريق قبل سفره للمشاركة في البطولة.

تفقد بزشكيان مرافق المعسكر والتقى اللاعبين والجهاز الفني ومسؤولي اتحاد الكرة، حيث اطلع على آخر الاستعدادات والبرامج التدريبية للفريق قبل خوض المنافسات.

وفي كلمة له، أكد بزشكيان أن المنتخب يمثل الوحدة الوطنية، داعياً اللاعبين إلى تسخير كل إمكاناتهم لرفعة شأن إيران.

وأوضح بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أن الشعب الإيراني يتوقع من اللاعبين القتال "بشرف وقوة في الميدان"، مشيراً إلى أن "روح القتال والشرف في المنافسة ستبقى خالدة حتى في غياب الفوز".

وتطرق الرئيس الإيراني إلى السياق السياسي، قائلاً: "إن أعداء بلاده يسعون لعرقلة مسار تقدمها عبر خلق الانقسام واليأس".

وانتقد بزشكيان ما وصفه بازدواجية المعايير لدى القوى الدولية التي "تنتهك المبادئ الإنسانية" بينما تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، بحسب تعبيره.