الإسماعيلي يهبط للدرجة الثانية للمرة الثانية في تاريخه

أنهى وادي دجلة آمال ضيفه الإسماعيلي في البقاء بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن فاز عليه 2-1 الثلاثاء في الجولة العاشرة لمجموعة تفادي الهبوط للدرجة الثانية.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة في المركز 14 والأخير لتنتهي آمال بقائه بالدوري الممتاز رسميا ولن يفيده الفوز في المباريات الثلاث المتبقية.

وسبق أن هبط الإسماعيلي من الدوري المصري الممتاز مرة واحدة وذلك في موسم 1957-1958، بسبب ظروف حرب عام 1956 ورحيل معظم لاعبيه عن الفريق، لكنه نجح في العودة سريعًا لدوري الأضواء.

وتهبط الأندية الأربعة الأخيرة في مجموعة تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية مع نهاية المسابقة.

وكان الإسماعيلي سيهبط الموسم الماضي لدوري الدرجة الثانية، قبل أن تقرر الرابطة المصرية للأندية المحترفة إلغاء الهبوط.

ونال الإسماعيلي لقب الدوري المصري ثلاث مرات كان آخرها في موسم 2001-2002 إضافة للقبين في كأس مصر، وهو أول فريق مصري يفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا وفقًا لمسماها القديم، وهو بطولة كأس أفريقيا للأندية الأبطال.

وارتفع رصيد وادي دجلة إلى 48 نقطة متصدرًا مجموعة تفادي الهبوط.

وأحرز محمود دياسطي هدف التقدم لوادي دجلة في الدقيقة 22 بعد تهيئة محمد عبد الرحيم الذي راوغ ومر من الجهة اليمنى نحو منطقة الجزاء ثم مرر الكرة إلى دياسطي المتمركز داخل المنطقة الذي سدد كرة سكنت الشباك.

وضاعف دياسطي النتيجة لوادي دجلة محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 62 مستغلا رمية تماس نفذها أحمد دحروج عالية نحو منطقة الجزاء وصلت إلى عمر عدلي الذي مررها بالرأس إلى دياسطي الذي سددها قوية سكنت الشباك.

وألغى حكم المباراة هدفا ثالثا لوادي دجلة في الدقيقة 25 بداعي التسلل على لاعب وادي دجلة علي حسين.

وقلص الإسماعيلي النتيجة في الدقيقة 73 عن طريق إيريك تراوري مستفيدًا من ركلة حرة من منتصف الملعب، نفذها محمد نصر بتمريرة عرضية متقنة نحو منطقة الجزاء قابلها تراوري بضربة رأس سكنت الشباك.

وفرط وادي دجلة في فرصة تسجيل هدف ثالث بحلول الدقيقة 76 بعد مرور عبد الرحيم بالكرة نحو منطقة جزاء الإسماعيلي لكن الحارس

عبد الرحمن محروس تصدى لمحاولته.

وطرد عبد الله محمد مدافع الإسماعيلي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة ليطرد ويكمل الإسماعيلي الوقت المحتسب بدل الضائع بعشرة لاعبين.