مدرب السويد يكشف سبب استبعاد موهبة برشلونة عن المونديال

خلف غياب روني باردجي، لاعب برشلونة، عن القائمة الأولية لكأس العالم جدلاً واسعاً في السويد.

واستبعد المدرب غراهام بوتر موهبة برشلونة من تشكيلة المنتخب الأولية التي ضمت 50 لاعباً، ما يعني غيابه عن البطولة رغم كونه أحد أبرز المواهب الشابة الواعدة في كرة القدم السويدية.

وبالرغم من القيمة الفنية العالية للاعب، فإن كواليس "مباراة الملحق" كشفت عن أسباب أعمق تتجاوز الجوانب التكتيكية.

دوافع استبعاد باردجي

تعود جذور الخلاف إلى مباراة الملحق الحاسمة ضد المنتخب البولندي؛ فبينما كان الشعب السويدي يحتفل بالتأهل المثير، كانت الأجواء داخل معسكر "أحفاد الفايكنغ" مشحونة.

ففي تلك المباراة، أبقاه بوتر على مقاعد البدلاء ولم يمنحه أي فرصة للعب، الأمر الذي أثار غضب لاعب برشلونة. وقد عبّر باردجي عن استيائه في أعقاب اللقاء، حيث قام بحركة لم تلقَ استحساناً من زملائه في الفريق أو الجهاز الفني.

بحسب صحيفة "أفتونبلادت" (Aftonbladet)، أعرب مدربو وإداريو الاتحاد السويدي لكرة القدم عن خيبة أملهم الشديدة من سلوك اللاعب خلال احتفالات ما بعد المباراة: "كان من الغريب جداً أن يجلس هناك، في حالة مزاجية سيئة، بعد أن تأهلنا بالفعل لكأس العالم. لم يُحسن ذلك من صورته على الإطلاق".

تبرير المدرب

من جانبه، دافع غراهام بوتر عن قراره الفني، مؤكداً أن معايير الاختيار تعتمد على الجاهزية التنافسية والخبرة الدولية.

وأوضح بوتر أن هناك لاعبين حالياً يسبقون باردجي في الترتيب من حيث العطاء المستقر مع أنديتهم والالتزام بأدوارهم داخل المنتخب، مشدداً على أن "تناغم الـ 26 لاعباً" الذين سيسافرون معاً هو الأولوية القصوى لضمان الاستقرار خلال البطولة.

وقبل مباراة بولندا، أوضح مدرب المنتخب السويدي غياب لاعب برشلونة قائلاً: "من الناحية التنافسية، هناك لاعبون آخرون يتقدمون عليه حالياً".

إعلان

وقد اختار بوتر لاعبين لديهم خبرة دولية أكبر، ممن كانوا أساسيين في أنديتهم، وقد أثمرت هذه الخطوة.

رد باردجي على قرار استبعاده

لم يتأخر رد فعل لاعب برشلونة، الذي اختار منصة "إنستغرام" ليوجه رسالة غير مباشرة. حيث نشر آية من الكتاب المقدس تقول: "حتى وإن سرت في وادي ظل الموت، لا أخاف شراً، لأنك معي".