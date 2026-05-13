بالفيديو.. إصابة مروعة للاعب برازيلي تهز الدوري الهندوراسي

تعرض اللاعب البرازيلي روماريو دا سيلفا لإصابة مروعة، إثر تدخل على الكرة مع لاعب الفريق المنافس في الدوري الهندوراسي لكرة القدم في أمريكا الوسطى، أمس الثلاثاء.

وأصيب مهاجم نادي موتاغوا بكسر في كاحله الأيسر، في الدقيقة 56 خلال مباراة الدورة الثلاثية أمام أولانشو في الدوري المحلي، وكان فريقه متقدما في النتيجة بهدفين دون مقابل.

ونشرت قناة رياضية هندوراسية عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر لحظة إصابة اللاعب صاحب الـ 36 عاما، أثناء محاولته التصدي لهجمة قادها مهاجم الفريق الخصم، حيث حاول روماريو افتكاك الكرة بجسده، لكن قدمه اليسرى علقت في عشب الملعب، ولم يتمكن من إخراج قدمه مما أدى إلى انكسارها، ليسقط دا سيلفا أرضا وهو يصرخ من شدة الألم.

وبعد هذه اللقطة، طالب لاعبو فريق أولانشو في البداية باحتساب خطأ لهم، لكنهم لم يدركوا حجم الإصابة الخطيرة إلا لاحقا؛ حيث تبين أن البرازيلي عانى من كسر في الكاحل الأيسر.

وأوقف الحكم اللقاء فورا بعد إصابة اللاعب حتى يتلقى روماريو الإسعافات الأولية، إلى أن تم إخراجه على نقالة لنقله إلى المستشفى.

وسارع لاعبو موتاغوا للاطمئنان على زميلهم، لكنهم وضعوا أيديهم فوق رؤوسهم بمجرد رؤية وضعية الكاحل، فيما ظهر زملاؤه مثل خورخي سيرانو، وأوسكار ديسكوا، ورودريغو دي أوليفيرا في حالة صدمة، ولم يتمكن بعضهم من تمالك دموعهم لهول المشهد الذي شاهدوه.

بدوره، أكد نادي موتاغوا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، دعم إدارته وجمهوره بالكامل للاعب المصاب، ونشر صورا لروماريو من المستشفى معلقا عليها "دعم كامل من مجلس إدارتنا ومن كافة جماهير موتاغوا لك يا روماريو، في اللحظات الصعبة، يبقى هذا الشعار وجماهيره أكثر اتحادا من أي وقت مضى، وسنخرج جميعا من هذه المحنة".