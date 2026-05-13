أنشيلوتي: أمر واحد يحسم مشاركة نيمار في كأس العالم

أكد مدرب المنتخب البرازيلي كارلو أنشيلوتي أن قرار استدعاء نيمار دا سيلفا لقائمة كأس العالم 2026 سيخضع لمعايير فنية وبدنية صارمة، مشيرا إلى أنه يوازن حاليا بين "الإيجابيات والسلبيات" قبل إعلان التشكيلة الرسمية يوم الاثنين المقبل.

وأوضح أنشيلوتي أن نيمار (34 عاما) أظهر علامات تحسن ملحوظة في لياقته البدنية خلال مشاركاته الأخيرة مع نادي سانتوس، مؤكدا أن اللاعب بات قادرا على الحفاظ على نسق مرتفع، لكن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

مشاركة نيمار في كأس العالم

وقال المدرب الإيطالي: "سيكون القرار مهنيا بنسبة 100%، سأراعي فقط أداءه كلاعب كرة قدم، فلم يضغط عليّ أحد للاستدعاء ولدي استقلالية تامة".

وأضاف أن الأجواء داخل غرفة الملابس "إيجابية ونقية"، وأن تقدير اللاعبين لنيمار لن يؤثر على نزاهة الاختيار الفني.

ومن المقرر أن تتوجه أنظار الشارع الرياضي البرازيلي نحو الاتحاد يوم الاثنين لحسم السؤال الذي يتردد في ريو دي جانيرو حول وجود نيمار في المونديال الذي ينطلق الشهر المقبل، في وقت يسعى فيه أنشيلوتي، المتوج بـ5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لتقديم تشكيلة تضمن "أقل قدر من الأخطاء" في المهمة العالمية المرتقبة.

ويعد نيمار أفضل هداف في تاريخ البرازيل، لكن مشاركته في كأس العالم 2026 أصبحت على المحك بعد سنوات من الإصابات وعودته المخيبة للآمال إلى سانتوس.

ويضع ذلك أنشيلوتي أمام معادلة صعبة بين العاطفة ومتطلبات الجاهزية البدنية الصارمة، وهو يرسم ملامح خطته المعتمدة على اللعب عالي الكثافة لحامل اللقب 5 مرات.