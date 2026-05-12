25 دقيقة بـ6 ملايين يورو.. فيورنتينا يفسخ عقد لاعبه الزجاجي

أعلن نادي فيورنتينا المنافس في الدوري الإيطالي لكرة القدم، فسخ عقد أحد لاعبيه بالتراضي، بعد أن اكتفى بخوض حوالي نصف شوط فقط طوال الموسم.

ونشر النادي الإيطالي بياناً رسمياً مقتضباً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي قال فيه إنه أنهى ارتباطه بلاعبه الغاني طارق لامبتي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

فيورنتينا يفسخ عقد لاعبه الزجاجي

وجاء في البيان: "يعلن نادي فيورنتينا لكرة القدم أنه أنهى، بالتراضي، العقد المبرم بين النادي واللاعب طارق لامبتي".

وجاء هذا القرار بعد أن لعب لامبتي 25 دقيقة فقط مع فيورنتينا هذا الموسم، وذلك خلال مباراتين في الدوري الإيطالي.

وانضم لامبتي (25 عاماً) إلى فيورنتينا في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية من العام الماضي، قادماً من برايتون في صفقة بلغت 6 ملايين يورو (نحو 6.5 ملايين دولار) بحسب موقع "فوتبول إيطاليا" (Football Italia) الإيطالي.

بعدها شارك لامبتي لأول مرة مع فيورنتينا ضد نابولي في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي يوم 13 سبتمبر/أيلول 2023، وهي مباراة لعب فيها 3 دقائق فقط وانتهت بخسارة فريقه 1-3.

وبعد أسبوع تقريباً بدأ لامبتي مباراته الثانية في التشكيل الأساسي وكانت ضد كومو في الجولة الرابعة من الكالتشيو، لكن بقاءه على أرض الملعب استمر لـ22 دقيقة فقط، إذ غادر المستطيل الأخضر بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، علماً بأن تلك المباراة انتهت أيضاً بهزيمة فيورنتينا 1-2.

ورغم أن لامبتي أصبح لاعباً حراً، فإن الأندية التي قد ترغب في التعاقد معه مع فتح نافذة الانتقالات الصيفية في 15 يونيو/حزيران القادم، ستتعامل معه بحذر شديد بسبب تاريخه مع الإصابات خاصة الأخيرة، وفق ما ترى صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية.

مسيرة لامبتي

وبدأ لامبتي مسيرته الكروية في سن مبكرة، إذ التحق بأكاديمية نادي تشيلسي وهو في سن الثامنة، وتدرج بالفئات السنية حتى وصوله إلى سن 19 عاماً.

إعلان

وخاض لامبتي 3 مباريات مع الفريق الأول لتشيلسي أولها ضد أرسنال في عام 2019، قبل أن ينتقل إلى برايتون في الميركاتو الشتوي لعام 2020.

وشارك لامبتي في 122 مباراة مع برايتون في جميع البطولات في 5 مواسم ونصف، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 12 وفق موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير، عانى خلالها أيضاً من سلسلة إصابات متكررة استمرت معه حتى انتقاله إلى إيطاليا.

وبعد موسم صعب، ضمن فيورنتينا رسمياً بقاءه في الدوري الإيطالي إذ يحتل حالياً المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة، بفارق 7 نقاط عن كريمونيزي صاحب المركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط، قبل جولتين من النهاية.