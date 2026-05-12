ينضم لميسي ورونالدو.. أوتشوا يقتحم نادي الستة بكأس العالم 2026

أعلن حارس مرمى المكسيك غييرمو أوتشوا انضمامه إلى معسكره التدريبي الأخير مع المنتخب الوطني، إذ يقترب اللاعب المخضرم من المشاركة للمرة السادسة على الأرجح في كأس العالم العام المقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع ضم الحارس (40 عاما) إلى تشكيلة المدرب خافيير أجيري لبطولة كأس العالم التي ستستضيفها المكسيك بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

وكتب أوتشوا على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين: "لم يكن ارتداء هذا القميص مرة أخرى أمرا عاديا أبدا… بل شرفا".

وأضاف: "يبدأ اليوم معسكر التدريب الأخير لي. لكنني أرى الأمر بشكل مختلف هذه المرة. أراه بقلب عامر بالرضا، وندوب أكثر، وذكريات أكثر، ونفس الحماس الذي كان يشعر به الطفل الذي حلم يوما بالدفاع عن هذا الشعار".

ينضم لميسي ورونالدو

من المقرر أن يصبح أوتشوا أحد اللاعبين القلائل الذين يشاركون في 6 بطولات كأس عالم، إلى جانب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، بعد أن مثل المكسيك سابقا في ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018 وقطر 2022.

ألمح الحارس أيضا إلى أن البطولة قد تشكل نهاية مسيرته الكروية، إذ قال لشبكة تودن المكسيكية الشهر الماضي: "قد تنتهي مسيرتي بعد كأس العالم".

وكتب أوتشوا: "عشت ليال لا تُنسى، ولعبت مباريات لا تحصى، ولا تزال هناك أناشيد تثير بداخلي مشاعر جياشة ولحظات غيرت حياتي إلى الأبد".

وأضاف: "مع ذلك، في كل مرة تستدعيني المكسيك، يتحرك شيء ما بداخلي من جديد".

ويعد أوتشوا، الذي يلعب حاليا مع نادي ليماسول المنافس في الدوري القبرصي وخاض أكثر من 150 مباراة دولية مع المنتخب المكسيكي، أحد أبرز لاعبي البلاد بعد أدائه المميز في كأس العالم، بما في ذلك سلسلة من التصديات الرائعة أمام البرازيل عام 2014 وتصديه لركلة جزاء من روبرت ليفاندوفسكي لاعب بولندا في عام 2022.

ستنهي المكسيك استعداداتها لكأس العالم بمباريات ودية أمام غانا في 22 مايو/أيار وأستراليا في 30 مايو/أيار وصربيا في 4 يونيو/حزيران قبل أن تستهل مشوارها في البطولة بمواجهة جنوب أفريقيا ضمن المجموعة الأولى في 11 يونيو/حزيران.