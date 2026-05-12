هكذا علق فليك على احتفال لامين جمال بالعلم الفلسطيني

علق الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، على رفع لاعبه لامين جمال العلم الفلسطيني خلال احتفالات الفريق بلقب الدوري الإسباني، أمس الاثنين.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة ألافيس: "هذه أمور أفضل عدم الحديث عنها (الأسئلة السياسية). أخبرت لامين أنه إذا أراد القيام بذلك فهذا قراره الشخصي".

وأضاف: "نحن نلعب كرة القدم، ويجب أن نأخذ في الاعتبار ما يتوقعه الناس منا وعندما رأيت الجماهير في الشوارع تبكي من شدة التأثر، كانت الأحاسيس لا تصدق كل ما شاهدته كان مؤثرا للغاية".

احتفال لامين جمال بعلم فلسطين

وظهر لامين جمال أمس في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرفع العلم الفلسطيني ويلوح به من داخل الحافلة المكشوفة، وهي صور حظيت بتفاعل سياسي وإعلامي واسع داخل إسبانيا وخارجها.

وتوج برشلونة بلقب الليغا للمرة الـ 29 في تاريخه وللعام الثاني على التوالي بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك، بعد توسيع الفارق مع ريال مدريد إلى 14 نقطة قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

وبفوزه في الكلاسيكو أمس وصل برشلونة إلى النقطة 91، فيما ظل ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.