"أحسنت صنعا".. إشادات في إسبانيا باحتفال لامين جمال بالعلم الفلسطيني

جدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موقف بلاده الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وذلك في تعليقه على الجدل الذي أثاره لامين جمال جوهرة برشلونة خلال احتفالات فريقه بالتتويج بلقب الدوري الإسباني.

وظهر لامين أمس في مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرفع العلم الفلسطيني ويلوح به من داخل الحافلة المكشوفة، وهي صور حظيت بتفاعل سياسي وإعلامي واسع داخل إسبانيا وخارجها.

سانشيز يدعم لامين جمال

وقال سانشيز في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس ردا على سؤال بشأن رفع لامين جمال للعلم الفلسطيني: "إن فلسطين تملك كل الحق في الوجود"، مذكرا أن بلاده سبق لها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

وأدان سانشيز "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي وحكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، في قطاع غزة، كما رفض الاستيطان في الضفة الغربية ووصفه بأنه "احتلال غير قانوني".

وشدد سانشيز على أن "استمرار الحرب في غزة لا يهدد أمن الشرق الأوسط فقط، بل ينعكس أيضا على المجتمع الإسرائيلي"، داعيا إلى "احترام القانون الدولي وإنهاء الحرب".

وطالب سانشيز نتنياهو بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والعمل على إنهاء ما وصفه بـ"الإفلات من العقاب".

تأثير إيجابي

في الأثناء أشاد غابرييل روفيان النائب عن حزب اليسار الجمهوري الكتالوني في البرلمان الإسباني، بالتأثير الإيجابي الذي أحدثه نجم برشلونة الشاب برفعه العلم الفلسطيني.

ونشر روفيان عبر حسابه الرسمي على منصة إكس "يمتلك لامين جمال 42 مليون متابع على إنستغرام، وله تأثير هائل على ملايين الأشخاص الآخرين حول العالم".

وأضاف "ربما انتقل بعض هؤلاء اليوم من حالة اللامبالاة إلى التنديد بالإبادة الجماعية في غزة، فقط لأنه رفع علم فلسطين".

وختم روفيان "سواء أعجب ذلك البعض أم لم يعجبهم، فلنحتفِ بذلك. لقد أحسن لامين صنعا".

وفتحت صورة لامين جمال بالعلم الفلسطيني النقاش مجددا حول دور الرياضيين في القضايا السياسية والاجتماعية، خاصة أولئك الذين يمتلكون تأثيرا إعلاميا يصل إلى جماهير عالمية واسعة.

وساهمت شعبية لامين المتزايدة وحضوره العالمي الواسع خاصة في أوساط الشباب، في انتشار هذه اللفتة وفق ما ترى صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية، ما وضعه في قلب النقاش العام بعيدا عن أرضية الملعب واحتفالات فريقه بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.