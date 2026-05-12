ليس رونالدو أو ميسي.. كاسيميرو يختار اللاعب الأكثر اكتمالا في كرة القدم

حدد البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الحالي، لاعب كرة القدم الأكثر اكتمالا من وجهة نظره، متجاهلا زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو في هذه الجزئية.

وأجرى كاسيميرو مقابلة مع النجم الإنجليزي المعتزل ريو فيرديناند عبر قناة الأخير على موقع "يوتيوب"، استعرض فيها مسيرته مع ريال مدريد ومنافسته مع برشلونة، وكذلك آراءه حول عدد من اللاعبين وعلاقته بآخرين.

اللاعب الأكثر اكتمالا

ويرى كاسيميرو (34 عاما) في زميله الأسبق في ريال مدريد غاريث بيل، اللاعب الأكثر اكتمالا، بسبب أدواره المختلفة على أرض الملعب.

وقال كاسيميرو "بالنسبة لي بيل كان الأكثر اكتمالا، فهو يهاجم ويدافع ويجيد ألعاب الهواء ويسجل الأهداف وينفذ الكرات الثابتة. كل ما يفعله رائع جدا".

واستدرك "كريستيانو (رونالدو) هو آلة لتسجيل الأهداف، إنه الأفضل. إنه عالم آخر دعونا نستثنيه من المقارنة، ما يميزه هو طموحه في كل مباراة".

وأضاف "في المباريات ضد برشلونة يكون الدفاع سهلا، لكن أمام فرق أخرى مثل ليفانتي كان لا يرحم. يحتاج دائما إلى تسجيل الأهداف، طموحه مذهل. لقد منحني أهدافا وألقابا، إنه لاعب استثنائي".

وعند سؤاله عن الضغوط التي يواجهها اللاعبون في ريال مدريد، أجاب "هناك، إذا فزت بالدوري يسألونك عن دوري الأبطال، وإذا فزت بدوري الأبطال يسألونك عن الدوري، وإذا فزت بالاثنين يبدأ السؤال عن الموسم التالي".

وزاد البرازيلي "هذه هي عقلية ريال مدريد، لا ينظرون إلى الماضي. وهذا يشبه مانشستر يونايتد، يجب أن تفوز ولا يهم كيف".

سر النجاح

وكشف كاسيميرو عن سر نجاحه في وجود زميليه السابقين لوكا مودريتش وتوني كروس، اللذين شكلا ثلاثي وسط مذهلا في ريال مدريد.

وأوضح "سر نجاحنا كان التفاهم بيننا. لم نكن نتحدث كثيرا، لكن كل واحد كان يعرف ما يحبه الآخر. كان يجب أن تضحي، وإذا ضحيت تحصل على دور مهم".

صعوبة مواجهة ميسي

وفي المقابلة ذاتها أقر كاسيميرو بصعوبة اللعب ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اللاعب الحالي لإنتر ميامي، حيث سبق له مواجهته عدة مرات خاصة في مباريات الكلاسيكو بين فريقيهما السابقين ريال مدريد وبرشلونة.

إعلان

وقال كاسيميرو "من المستحيل الدفاع أمامه بمفردك، تحتاج إلى مساعدة. كان من غير الممكن إيقافه. حتى عندما لا يكون برشلونة في أفضل حالاته، كان ميسي يحسم المباراة".

وأضاف ضاحكا "في كل مرة، كنت أحاول ألا أتحدث كثيرا لأنني لم أرد إغضابه، كنت أقوم بتدخل ثم أعتذر، ببساطة لا يمكنك إيقافه، هذا مستحيل".

أفضل 3 لاعبين

ويرى كاسيميرو أن ميسي وكريستيانو بالإضافة إلى مواطنه نيمار هم أفضل 3 لاعبين في جيله، معتبرا أن الأرجنتيني والبرتغالي من "كوكب آخر".

وعن إمكانية مشاركة نيمار في كأس العالم قال "لو كان القرار بيدي سآخذه لكني كنت سأخبره لأنه لن يلعب كل المباريات. نحتاج نوعيته من اللاعبين القادرين على منح تمريرة حاسمة تغير مجرى المباراة وهذا لا نملكه حاليا، لكن القرار الأخير يعود لأنشيلوتي (مدرب المنتخب البرازيلي)".

وعن رأيه في كرة القدم الحديثة قال "أصبحت اليوم تعتمد على الإحصائيات. تنتهي المباراة فتجد نسبة التمريرات 97% لكن كلها تمريرات للخلف. ما يعجبني في برونو فيرنانديز – زميله في مانشستر يونايتد – أنه دائما ينظر إلى الأمام ويبحث عن التمريرة الهجومية".