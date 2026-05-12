بتعليق مشفر.. هل أعلن مورينيو ساعة الصفر لعودته التاريخية لإنقاذ ريال مدريد؟

Soccer Football - UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - February 17, 2026 Real Madrid's Kylian Mbappe with Benfica coach Jose Mourinho as the match was stopped due to racist chants REUTERS/Rodrigo Antunes
مورينيو يتحدث مع مبابي نجم ريال مدريد خلال مواجهته ضد بنفيكا (رويترز)
Published On 12/5/2026

أكد جوزيه مورينيو مدرب بنفيكا البرتغالي أن مصير الفريق بشأن تأهله لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل، لن يؤثر على قراره بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد.

وتردد بقوة أن مورينيو (63 عاماً) بصدد العودة إلى النادي المدريدي ليحل محل المدرب الحالي ألفارو أربيلوا بعد موسم كارثي صعب للفريق الإسباني.

تولى مورينيو تدريب بنفيكا في سبتمبر/أيلول الماضي، ولم يخسر الفريق تحت قيادته أي مباراة في بطولة الدوري حتى الجولة قبل الأخيرة.

لكن بتعادله مع سبورتينغ براغا مساء الإثنين، تراجع بنفيكا بفارق نقطتين عن سبورتينغ لشبونة صاحب المركز الثاني، وذلك قبل مواجهة إشتوريل يوم السبت.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "وسائل الإعلام تتحدث عن ريال مدريد، بينما لا أتحدث عنه، بل أركز فقط في عملي مع بنفيكا، ولن يتغير بتواجدنا في المركز الثاني أو الثالث".

أضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "ترتيب بنفيكا لن يؤثر على قراري بشأن مستقبلي، الرغبة واضحة لدي وكذلك النادي بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ولكنها لا تؤثر على قراري".

وسبق أن عمل مورينيو مدرباً لريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وقاد الفريق للتتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وأنهى ريال مدريد موسماً كارثياً بالخسارة صفر-2 أمام برشلونة، ليضمن غريمه الكتالوني التتويج رسمياً بلقب الدوري وسط تصاعد حدة التوترات داخل غرفة خلع ملابس الفريق المدريدي ووصولها إلى وسائل الإعلام.

المصدر: الألمانية
