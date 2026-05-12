شاهد.. لامين جمال يرفع علم فلسطين في احتفالات برشلونة

رفع النجم الإسباني لامين جمال علم فلسطين خلال احتفالات نادي برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الأحد على ريال مدريد في الكلاسيكو 2-0 ليحسم فارق النقاط ويتوج باللقب.

وخرج لاعبو وطاقم فريق برشلونة أمس الاثنين في حافلة مكشوفة للاحتفال مع مشجعي النادي في شوارع المدينة الإسبانية، وسط أجواء جماهيرية صاخبة واحتفالات كبيرة، بعد التتويج باللقب الإسباني على حساب الغريم التقليدي ريال مدريد.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها حسابات رياضية كتالونية عبر منصة "إكس"، لحظة رفع جمال للعلم الفلسطيني والتلويح به من داخل الحافلة المكشوفة وسط هتافات الجماهير، في مشهد لاقى تداولاً واسعاً عبر المنصات.

وتوج برشلونة بلقب الليغا للمرة الـ29 في تاريخه وللعام الثاني على التوالي بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك، بعد توسيع الفارق مع ريال مدريد إلى 14 نقطة قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

وبفوزه في الكلاسيكو أمس وصل برشلونة إلى النقطة 91، فيما ظل ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 77 نقطة.