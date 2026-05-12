سباق ضد الزمن.. هل يلحق ويليامز ولامين جمال بقائمة إسبانيا في افتتاح المونديال؟

قال مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينتي، اليوم الثلاثاء، إنه يعول على جاهزية الجناحين لامين جمال ونيكو ويليامز للمشاركة في كأس العالم الشهر المقبل.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، تعرض جمال (18 عاماً) لإصابة في العضلة الخلفية، ما أدى إلى غيابه عن بقية الموسم مع برشلونة، رغم أن ناديه أكد أنه سيكون جاهزاً في الوقت المناسب لانطلاق الحدث الصيفي الكبير في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أما ويليامز جناح أتلتيك بلباو، فتعرض لإصابة عضلية، الأحد، فيما يغيب أيضاً لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ميكل ميرينو عن الملاعب بعدما كسرت قدمه اليمنى قبل ثلاثة أشهر.

وقال دي لا فوينتي للصحفيين: "أعتقد أن جميع اللاعبين الذين ذكرت أسماؤهم سيكونون جاهزين ومتاحين مع انطلاق كأس العالم، وأؤمن أنهم سيكونون جاهزين للمباراة الأولى".

وأضاف "إذا لم يكن ذلك في المباراة الأولى فسيكون في الثانية أو الثالثة، وهذا لا يسبب أي انتكاسات كبيرة"، في إشارة إلى أن هذا العام كان "صعباً جداً من حيث الإصابات".

وتابع "عالم الإصابات، وهو مأساة الرياضة، هو ما يضعنا فعلاً تحت ضغط كبير، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة، لأن الإصابات التي تقع من الآن فصاعداً، حتى أي إصابة عضلية طفيفة، يكون التعافي منها صعباً جداً".

في السياق ذاته، أكد دي لا فوينتي أن قائمته لكأس العالم ستضم 26 لاعباً، على أن يتم ضم لاعبين إضافيين للمشاركة في مباراة دولية ودية أمام العراق في الرابع من يونيو/حزيران المقبل.

وتفتتح إسبانيا مشوارها في كأس العالم بمواجهة الرأس الأخضر في 15 يونيو/حزيران في أتلانتا، وتضم مجموعتها الثامنة أيضاً الأوروغواي والسعودية.