من رونالدو وميسي إلى مودريتش.. كيف هزم نجوم كرة القدم "شبح الأربعين"؟

في وقتٍ أصبحت فيه أندية أوروبية كبرى تعتمد بشكل متزايد على التشكيلات الشابة والمواهب الصاعدة، كما هو الحال مع باريس سان جيرمان وبرشلونة، لم تعد الملاعب تخلو في المقابل من نجوم قاربوا سن الأربعين، لكنهم ما زالوا يحافظون على مستويات بدنية وفنية عالية تسمح لهم بمجاراة إيقاع اللاعبين الشباب، بل والتفوق عليهم أحيانا، في مشهد يؤكد أن العمر في كرة القدم لم يعد سوى رقم.

وأصبحت هذه الظاهرة مادة لافتة تستحق التوقف عندها، بعدما كان من النادر في السابق مشاهدة لاعبين متقدمين في السن يواصلون اللعب في أعلى المستويات. فالأندية، حتى وقت قريب، كانت تتردد في منح عقود طويلة للاعبين تجاوزوا الثالثة والثلاثين من العمر، باعتبار أن منحنى العطاء البدني يبدأ في التراجع بعد هذه المرحلة.

ربما بدأت ملامح الظاهرة الحديثة في كرة القدم مع أسماء أسطورية مثل فرانشيسكو توتي وخافيير زانيتي، اللذين كسرا الصورة التقليدية المرتبطة بعمر لاعب كرة القدم، بعدما واصلا اللعب والتألق حتى سنوات متقدمة من مسيرتهما الاحترافية.

لكن الواقع الحالي يعكس صورة مختلفة تماما، في ظل استمرار عدد من النجوم المخضرمين في التألق داخل الملاعب العالمية، بعضهم يقترب من المشاركة في كأس العالم 2026، وآخرون ما زالوا ينافسون على الألقاب المحلية والقارية.

من رونالدو وميسي إلى مودريتش

يتقدم القائمة رونالدو، الذي يواصل كتابة التاريخ مع النصر، إذ لا يزال النجم البرتغالي محافظا على معدلات تهديفية مرتفعة، في وقت يقترب فيه من تسجيل هدفه رقم 1000 في مسيرته الاحترافية، مع تركيزه أيضا على خوض كأس العالم 2026، التي قد تكون السادسة والأخيرة له.

وفي ألمانيا، يواصل مانويل نوير إثبات مكانته كأحد أفضل حراس المرمى في العالم مع بايرن ميونخ، بعدما قاد فريقه هذا الموسم إلى انتصارات حاسمة بتصديات لافتة، رغم بلوغه الأربعين.

أما لوكا مودريتش، فقد واصل تألقه بعد انتقاله إلى ريال مدريد، حيث خطف الأضواء بفضل مستوياته الفنية العالية وقدرته على التحكم بإيقاع اللعب، في وقت يطمح فيه إلى المشاركة الخامسة في كأس العالم.

وهناك في الدوري الأمريكي لا يزال الأسطورة ميسي بارعا ومبدعا وهدافا حاسما، مواصلا كتابة التاريخ.

ولا تقتصر الظاهرة على هذه الأسماء فقط، إذ تضم القائمة أيضا لاعبين مثل تياغو سيلفا، ودانتي، وسانتي كازورلا، وجيمس ميلنر، وأشلي يونغ، وراؤول ألبيول، وإدين دجيكو، وجميعهم ما زالوا يواصلون اللعب في مستويات تنافسية عالية رغم تقدمهم في العمر.

كيف هزم نجوم كرة القدم "شبح الأربعين"؟

هذا المشهد دفع العديد من وسائل الإعلام وخبراء اللياقة البدنية إلى التساؤل عمّا إذا كان سن الأربعين قد أصبح "الثلاثين الجديد" بالنسبة للاعبي النخبة.

وفي هذا السياق، يرى مختصون أن التحول الكبير في أساليب إعداد اللاعبين كان العامل الأهم وراء إطالة أعمارهم الكروية، خاصة مع تطور علوم الرياضة وأساليب الاستشفاء والتغذية.

ويؤكد خبراء الإعداد البدني أن استمرار اللاعبين في الملاعب يرتبط بشكل مباشر بجودة عمليات التعافي والاسترجاع البدني، أكثر من ارتباطه بالعمر نفسه.

التكنولوجيا.. المدرب الخفي

لعبت التكنولوجيا الحديثة دورا محوريا في تغيير مفهوم العمر داخل كرة القدم، بعدما تحولت مراكز التدريب إلى فضاءات تعتمد بشكل شبه كامل على البيانات والتحليل العلمي. فالأندية الكبرى باتت تستخدم أجهزة متطورة لقياس المؤشرات البدنية للاعبين، مثل معدل نبضات القلب، ونسبة الإرهاق العضلي، وسرعة الاسترجاع، وجودة النوم، وحتى مستوى التركيز الذهني أثناء المباريات والتدريبات.

وباتت هذه التقنيات تسمح للأجهزة الفنية والطبية ببناء ملفات دقيقة لكل لاعب، ما يساعد على تصميم برامج تدريب فردية تتناسب مع عمره وحالته البدنية وطبيعة مركزه داخل الملعب. ولم يعد اللاعب يخضع لبرنامج موحد كما كان يحدث في السابق، بل أصبح التعامل معه يتم بوصفه "حالة خاصة" تحتاج إلى إدارة دقيقة.

كما أسهم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير فهم الأندية لمستويات الإجهاد البدني، إذ باتت الأجهزة الطبية قادرة على توقع احتمالية تعرض اللاعب للإصابة قبل وقوعها، من خلال قراءة المؤشرات البدنية المتكررة بعد المباريات.

وأصبحت التكنولوجيا أشبه بـ"مدرب خفي" يحدد توقيت مشاركة اللاعب وخروجه من المباريات، بل وحتى عدد الدقائق التي يستطيع خوضها دون تعريض جسده لخطر الإرهاق أو الإصابة، وهو ما ساهم بشكل مباشر في إطالة المسيرة الاحترافية لعدد كبير من النجوم.

التغذية والانضباط الذهني

ومن أبرز أسباب استمرار اللاعبين المتقدمين في السن، التطور الذهني الكبير لدى نجوم العصر الحديث، إذ لم تعد الموهبة وحدها كافية للاستمرار في القمة، بل أصبح الانضباط اليومي جزءا أساسيا من حياة اللاعب المحترف.

وبات كثير من النجوم يعتمدون على أنظمة غذائية صارمة يشرف عليها مختصون، تتضمن حسابا دقيقا للسعرات الحرارية ونسب البروتين والكربوهيدرات والدهون، بما يتناسب مع طبيعة الجهد البدني الذي يبذله اللاعب.

كما أصبح الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة عاملا حاسما، مثل تنظيم ساعات النوم، وتقليل السهر، والعناية بالأسنان واللثة، وشرب المياه بكميات مدروسة، وهي أمور لم تكن تحظى بالأهمية نفسها في العقود الماضية.

ويستشهد كثيرون بحالة النجم البرازيلي الراحل سقراط، أحد أبرز نجوم الثمانينيات، الذي عانى من مشاكل صحية مرتبطة بإهمال العناية بأسنانه، في وقت أصبح فيه هذا الجانب اليوم جزءا من البرنامج الطبي الكامل للاعب.

كما ساهم الانتشار الواسع للمكملات الغذائية الحديثة وبرامج الاستشفاء في الحفاظ على الجاهزية البدنية للاعبين لفترات أطول، إلى جانب تطور وسائل التعافي مثل العلاج بالتبريد، والحمامات الجليدية، والعلاج بالأكسجين، وتقنيات التدليك العضلي الحديثة.

وبات اللاعبون أيضا أكثر حرصا على توفير بيئة استشفاء متكاملة داخل منازلهم، عبر تجهيز صالات رياضية خاصة وأحواض سباحة وأجهزة علاج وتأهيل، في تحول يعكس حجم الاحترافية التي أصبحت تحكم حياة لاعب كرة القدم الحديث.

قوانين تحمي النجوم

ومن بين العوامل التي ساهمت في إطالة المسيرة الاحترافية للاعبين، التعديلات القانونية التي شهدتها كرة القدم خلال العقود الأخيرة، خاصة بعد الإصابات العنيفة التي تعرض لها نجوم كبار في الماضي.

وتُعد الإصابة الشهيرة التي تعرض لها ماركو فان باستن واحدة من أبرز اللحظات التي دفعت الهيئات الكروية إلى إعادة النظر في قوانين حماية اللاعبين، بعدما أنهت عمليا مسيرة أحد أعظم مهاجمي جيله.

ومنذ ذلك الوقت، اتجهت قوانين اللعبة إلى تشديد العقوبات على التدخلات العنيفة والمتهورة، مع منح الحكام صلاحيات أوسع لحماية اللاعبين، قبل أن يأتي لاحقا نظام حكم الفيديو المساعد "VAR" ليزيد من الرقابة على الالتحامات الخطيرة.

كما تغيرت فلسفة التحكيم نفسها، إذ أصبح هناك وعي أكبر بضرورة حماية اللاعبين المهاريين وأصحاب البنية الجسدية الأقل قوة، وهو ما ساهم في تقليل الإصابات الخطيرة التي كانت تنهي مسيرة اللاعبين مبكرا في الماضي.

الجانب النفسي.. عامل حاسم

وازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالجانب النفسي للاعبين، بعدما أدركت الأندية أن الاستقرار الذهني لا يقل أهمية عن الجاهزية البدنية والفنية.

وباتت الأندية الكبرى تعتمد على مختصين نفسيين يعملون بشكل دائم مع اللاعبين لمساعدتهم على التعامل مع الضغوط المرتبطة بالمنافسات، والانتقادات الجماهيرية والإعلامية، والمشكلات العائلية، إضافة إلى إدارة القلق والتوتر.

وساعد هذا التطور على الحد من كثير من السلوكيات السلبية التي أثرت سابقا على مسيرة عدد من النجوم، سواء ما يتعلق بالإفراط في تناول الكحول أو الحياة غير المنضبطة خارج الملعب.

ويستشهد كثيرون بحالات مثل بول غاسكواين وواين روني، اللذين عانيا في مراحل مختلفة من مسيرتهما بسبب الضغوط ونمط الحياة خارج المستطيل الأخضر.

كما ساهمت وسائل التواصل الحديثة والتوعية النفسية في جعل اللاعبين أكثر قدرة على التعبير عن مشاكلهم وطلب المساعدة، في وقت كان فيه الحديث عن الصحة النفسية يُنظر إليه سابقا بوصفه علامة ضعف.

المال واتساع الأسواق

كما لعب العامل المالي دورا بارزا في هذه الظاهرة، فمع تضخم العوائد الاقتصادية لكرة القدم وتحولها إلى صناعة عالمية ضخمة، أصبحت اللعبة أكثر احترافية من أي وقت مضى.

وبات اللاعب يدرك أن إطالة مسيرته لموسمين أو ثلاثة إضافية قد تعني تحقيق عوائد مالية وتسويقية هائلة، سواء من العقود الرياضية أو حقوق الصور أو الإعلانات والرعايات التجارية.

وفي المقابل، أصبحت الأندية أيضا أكثر استعدادا للاستثمار في اللاعبين أصحاب الخبرة، بعدما أدركت القيمة الفنية والتسويقية التي يمثلونها داخل وخارج الملعب.

كما ساهم اتساع خارطة الدوريات المهتمة باستقطاب النجوم المخضرمين في منح اللاعبين فرصا إضافية للاستمرار. فبعدما كان الدوري الأمريكي الوجهة التقليدية للاعبين المتقدمين في السن، دخلت دوريات مثل بعض الدوريات العربية واليابان والهند على خط استقطاب النجوم، إلى جانب استمرار اهتمام الدوريين الإيطالي والبرازيلي بالأسماء ذات الخبرة نظرا للعامل المادي المرتبط بميزانية الأندية وسعر اللاعبين المتقدمين في السن.

وباتت هذه الدوريات ترى في اللاعبين المخضرمين أدوات مهمة لنقل الخبرات، وتطوير اللاعبين الشباب، ورفع القيمة التسويقية للبطولات، إضافة إلى جذب الجماهير ووسائل الإعلام العالمية.

الاهتمام الشخصي من اللاعب

أصبح اللاعب المحترف في كرة القدم الحديثة شريكا مباشرا في صناعة جاهزيته البدنية، بعدما انتقل مفهوم الإعداد من داخل أسوار النادي إلى فضاء الحياة الخاصة. فعدد متزايد من النجوم باتوا يخصصون جزءا مهما من استثماراتهم لبناء بيئة تدريب واستشفاء متكاملة داخل منازلهم، تشمل صالات رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة، وأحواض سباحة للعلاج المائي، وجاكوزي، وغرف تبريد واستشفاء عضلي، إضافة إلى أجهزة متطورة لتحليل الأداء البدني ومتابعة المؤشرات الحيوية.

هذا التحول يعكس تغيّر فلسفة اللاعب تجاه مسيرته المهنية، إذ لم يعد يعتمد فقط على الحصص التدريبية الجماعية، بل أصبح يعمل بشكل يومي على تحسين لياقته واستعادة جاهزيته بشكل فردي ومنتظم، حتى خارج أيام التمرين الرسمي. كما بات كثير من اللاعبين يستعينون بمدربين شخصيين وخبراء تغذية واستشفاء يرافقونهم في حياتهم اليومية، لضمان استمرارية الأداء بأعلى مستوى ممكن.

وكان هذا النوع من الاهتمام الشخصي محدودا أو شبه غائب في العقود الماضية، حين كانت البنية التحتية الرياضية محصورة داخل الأندية، ولم تكن التكنولوجيا ولا وسائل الاستشفاء المتقدمة متاحة بالسهولة نفسها. أما اليوم، فقد أصبح امتلاك "منظومة احترافية منزلية" جزءا من ثقافة النجم الرياضي، وعنصرا أساسيا في إطالة مسيرته داخل الملاعب، وتقليل مخاطر الإصابات والإرهاق.

وبينما تواصل كرة القدم تسريع إيقاعها البدني والتكتيكي عاما بعد آخر، يبدو أن مفهوم "النهاية الطبيعية" لمسيرة اللاعب لم يعد كما كان في السابق. فبفضل التطور العلمي والطبي والتكنولوجي، إلى جانب تغيّر عقلية اللاعبين أنفسهم، أصبح بالإمكان رؤية نجوم يقتربون من الأربعين -بل ويتجاوزونها أحيانا- وهم ينافسون في أعلى المستويات بنفس الشغف والقدرة على التأثير.

ولعل ما يعيشه نجوم مثل رونالدو وميسي ونوير ومودريتش ليس مجرد استثناء عابر، بل مؤشر واضح على تحوّل عميق في عالم كرة القدم الحديثة، حيث لم تعد الخبرة تتعارض مع اللياقة، ولم يعد التقدم في العمر يعني بالضرورة نهاية القدرة على المنافسة.

ومع استمرار تطور أساليب التدريب والاستشفاء والتغذية، قد تصبح مشاهدة لاعبين في الأربعين داخل الملاعب أمرا اعتياديا في السنوات المقبلة، في مشهد يعيد رسم حدود العمر الرياضي ويؤكد أن كرة القدم الحديثة باتت تمنح النجوم فرصة أطول للبقاء تحت الأضواء.