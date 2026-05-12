ذكاء "جيميني" يرافق منتخبي المغرب والعراق في مونديال 2026

أعلنت شركة غوغل العملاقة للتكنولوجيا عن شراكات جديدة مع الاتحادين المغربي والعراقي لكرة القدم قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026.

وقالت غوغل في بيان لها: ستستفيد هذه الرعاية من تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة من غوغل للاحتفاء بالثقافة الرياضية الغنية في المنطقة وتحويل تجربة المشجعين

تتمحور الاتفاقيات الموقعة مع الاتحادين الملكي المغربي والعراقي حول علامة غوغل التجارية للذكاء الاصطناعي "جيميني"، والتي ستكون بمثابة الراعي التكنولوجي الرسمي لكلا الفريقين خلال البطولة، التي تقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز المقبلين.

تفاصيل الشراكة والراعي الرسمي

ستركز الشراكات على تفاعل الجماهير، حيث ستستخدم الاتحادات قدرات الذكاء الاصطناعي لشركة جيميني (Gemini) لإنشاء محتوى غامر وإطلاق سلسلة من الفعاليات على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

سيتمكن المشجعون من استخدام نموذج تحويل النص إلى صورة من جيميني، نانو بانانا (Nano Banana)، لإنشاء صور تشجيع مخصصة أو تأليف أناشيد الفريق باستخدام نموذج تحويل النص إلى موسيقى من ليريا (Lyria).

كما يمكن للجماهير أيضاً أن تستخدم منصة جيميني لتحليل قواعد كرة القدم، وأداء المباريات، والتنبؤ بالنتائج.

تأتي هذه الشراكة في الوقت الذي تتطلع فيه غوغل إلى توسيع وجودها في المنطقة، بعد أن أطلقت وظيفة الذكاء الشخصي الشهر الماضي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويعود المنتخب العراقي إلى نهائيات كأس العالم بعد غياب دام 40 عاماً، وكان آخر ظهور لأسود الرافدين في البطولة خلال نسخة المكسيك عام 1986.

وحجز أسود الرافدين مكانه في المونديال بفوزه 2-1 على بوليفيا ليصبح الفريق رقم 48 والأخير الذي تأهل للمونديال.

في غضون ذلك، أصبح المغرب أول دولة أفريقية تتأهل للبطولة بعد فوزه 5-0 على النيجر في سبتمبر/أيلول 2025. وخلال النسخة السابقة لعام 2022، أصبح المغرب أول فريق أفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وتُعدّ هذه الصفقة من أوائل صفقات الرعاية الرياضية التي تركز على الذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية. وتأتي في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا بشكل متزايد إلى ترسيخ وجودها في قاعدة جماهير كرة القدم الواسعة والمربحة تجارياً، وذلك قبيل انطلاق بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

كما شهد هذا العام أيضاً قيام غوغل بعقد شراكة واسعة النطاق مع المجلس الدولي للكريكيت لكأس العالم للرجال T20 لعام 2026، والتي تتمحور حول شركة جيميني وهاتفها الذكي غوغل بيكسل (Google Pixel)، كما ترعى جيميني أيضاً مسابقة الدوري الهندي الممتاز للكريكيت.