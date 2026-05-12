9 مباريات تكفي ديمبيلي للفوز بجائزة الأفضل في الدوري الفرنسي

حصد عثمان ديمبيلي، نجم فريق باريس سان جيرمان، جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي خلال النسخة الـ34 من حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية.

وتفوق ديمبيلي في سباق هذه الجائزة على زميليه في الفريق الباريسي، نونو مينديز وفيتينيا، وفلوران توفان مهاجم لانس، والإنجليزي ميسون غرينوود، نجم أولمبيك مارسيليا.

عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

وانتزع نجم الفريق الباريسي الجائزة بعد مشاركته أساسيًا في 9 مباريات فقط بالدوري الفرنسي هذا الموسم، علمًا بأنه سجل 10 أهداف وصنع 6 أهداف لزملائه في 20 مباراة بالدوري هذا الموسم.

كما حقق عثمان ديمبيلي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي 2025، خلال الحفل نفسه، جائزة أخرى بفوزه بأفضل هدف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

أوليسي أفضل محترف

كما فاز الفرنسي مايكل أوليسي، جناح بايرن ميونخ الألماني، بجائزة أفضل لاعب محترف خارج حدود بلاده خلال النسخة الـ34 من الحفل.

وتسلم أوليسي الجائزة تقديرًا لموسمه الرائع مع بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني هذا الموسم، والذي وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، ويستعد لمواجهة شتوتغارت في نهائي كأس ألمانيا.

وقال أوليسي بعد تسلمه الجائزة: "أتشرف كثيرًا بهذا الإنجاز، أنا سعيد للغاية، أشكر زملائي في الفريق، أتطلع إلى بذل قصارى جهدي مع المنتخب الفرنسي هذا الصيف لأرفع اسم بلادي عاليًا في منافسات كأس العالم".

دوي أفضل لاعب شاب

وفي الحفل نفسه، فاز ديزيريه دوي، نجم باريس سان جيرمان الذي احتفل مؤخرًا بخوض مباراته رقم 100 مع الفريق، بجائزة أفضل لاعب شاب للعام الثاني على التوالي.

وقال دوي مازحًا عقب تسلم الجائزة إنه بذل أقصى جهد لديه لمساعدة شقيقه جيلا دوي، ظهير أيسر ستراسبورغ، وأحد منافسيه على هذه الجائزة.

بقية الجوائز

وفاز روبن ريسير (21 عامًا)، حارس مرمى لانس، بجائزة أفضل حارس في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وانتزع مدربه بيير ساغ جائزة أفضل مدير فني في الدوري الفرنسي متفوقًا على كل من لويس إنريكي (باريس سان جيرمان)، باولو فونسيكا (أولمبيك ليون)، وبرونو غينيسيو (رين).

وفي الحفل نفسه، فاز النجم الإيفواري المعتزل، ديديه دروغبا، مهاجم مارسيليا وغانغان ولومان السابق، بجائزة أفضل مواطن، تقديرًا لدور مؤسسته في دعم المجتمعات المحرومة.