"حصدنا عشرات الألقاب تحت قيادتي".. بيريز يعلن ترشحه مجددا لرئاسة ريال مدريد

دعا فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لعقد انتخابات جديدة في النادي الإسباني، مؤكدا أنه يسعى للترشح لولاية جديدة، بعدما زعم أنه ضحية حملة تستهدف الإطاحة به.

ونفى بيريز في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، الشائعات التي تزعم بأنه سئم من منصبه أو أنه مريض، قائلا إن هذه الشائعات نشرها خصومه.

وتحدث رئيس النادي الملكي عقب اجتماع مجلس إدارة النادي بعد يومين من الخسارة أمام برشلونة (0-2)، والتي شهدت تتويج الغريم بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي.

وبذلك يكون ريال مدريد قد عانى من موسم ثانٍ على التوالي دون أن يحقق أي لقب كبير، رغم وجود النجم الفرنسي كيليان مبابي ضمن صفوف الفريق.

وخلال المؤتمر الصحفي، أصدر بيريز سلسلة من التصريحات التي ركّز فيها على الدفاع عن مسيرته مع النادي، قائلا إن "حصيلته مع الريال تتحدث عنه بعد أن تُوج بعشرات الألقاب خلال فترة رئاسته".

وأضاف "أنا أول من يريد الفوز بكل شيء. لكن أود التذكير أنه معي كرئيس فزنا بـ37 لقبًا. من يريد الترشح للرئاسة فليفعل ذلك، ستُجرى انتخابات، ولديه الفرصة. وأنا سأترشح للدفاع عن مصالح ريال مدريد". وتابع: "لو لم نكن هنا لكان الوضع كارثيًا".

وفي سياق دفاعه عن إدارة النادي، شدد بيريز على أن الانتقادات الحالية تتجاهل التاريخ القريب من النجاحات، قائلاً: "قبل عامين فقط كنا نفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. البعض نسي ذلك. اليوم يتحدثون وكأننا في حالة خراب، وكأننا في فوضى. لو لم نكن هنا لكان الوضع كارثيًا. نحن النادي الأكثر هيبة في العالم، والجميع يعترف بذلك".

تجاهل الأزمة الداخلية

وخلال حديثه، ركز رئيس ريال مدريد أيضًا على ما يُعرف بـ"قضية نيغريرا"، في إشارة إلى الجدل المتعلق بالتحكيم في الكرة الإسبانية، دون الخوض بشكل مباشر في الوضع الرياضي الحالي داخل الفريق أو نتائج الموسم.

ويأتي ذلك في وقت يمر فيه النادي الملكي بمرحلة توتر على المستويين الفني والإداري، بعد موسم مخيب شهد تغييرات بارزة داخل الجهاز الفني وإقالة المدرب تشابي ألونسو.

مواجهة مع الصحافة

وشهد المؤتمر لحظة توتر لافتة عندما دخل بيريز في مواجهة مباشرة مع أحد صحفيي صحيفة (إيه بي سي).

وانتقد بيريز تغطية الصحيفة بشدة، مشككًا في فهم بعض كتّابها لكرة القدم، ومؤكدًا أنه يدرس إلغاء اشتراكه فيها.

ورد الصحفي بأن عمله مهني ولا يستهدف النادي، غير أن بيريز واصل هجومه دون تراجع، قائلاً إن الانتقادات اليومية لريال مدريد غير مقبولة، قبل أن يضيف بنبرة حاسمة أنه لن يدخل في جدل شخصي، لأن الأمر لا يقتصر على صحفي واحد بل يشمل آخرين.

وكشف بيريز عن اعتزامه إنهاء اشتراك عائلي قديم في الصحيفة، مشيرًا إلى أن الاشتراك قائم منذ أربعة أو خمسة عقود.

ورأى أن إلغاءه سيكون “تكريمًا أفضل” لوالده، الذي – بحسب تعبيره – لم يكن ليتقبل نشر مواد تهاجم ريال مدريد في صحيفة كان يحرص على متابعتها.

وفي ختام تصريحاته، تجنب بيريز تمامًا الحديث عن المدرب أو اللاعبين، مؤكدًا أن الهدف من المؤتمر ليس مناقشة الجوانب الفنية، بل الحديث عن مسؤوليته كرئيس للنادي ودوره في حماية إرث ريال مدريد، قائلاً: "لن أتحدث عن المدرب أو اللاعبين. أنا هنا للحديث عن ترشحي من أجل إعادة إرث النادي".