رياضة|أبطال آسيا

بعد هيمنة الأهلي على الكأس.. خماسي عربي يطارد لقبا آخر في أبطال آسيا للنخبة

حفظ

RIYADH, SAUDI ARABIA - FEBRUARY 26: Saleh Abu Al-Shamat of team AL-Ahli celebrates scoring their first goal during the Saudi Pro League game between Al Riyadh and Al Ahli at Prince Faisal Bin Fahad on February 26, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)
ثنائي الأهلي، محمد عبد الرحمن وأبو الشامات ضمن المرشحين للأفضل في أبطال آسيا للنخبة (غيتي)
Published On 12/5/2026

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 10 لاعبين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم 2025-2026، والتي فاز بها الأهلي السعودي للمرة الثانية على التوالي.

تضم القائمة ثنائي الأهلي، محمد عبد الرحمن وصالح أبو الشامات، إضافة إلى ثنائي فريق ملبورن سيتي الأسترالي، ماكس كابوتو وماركوس يونس، إضافة إلى عارف أيمن، لاعب جوهور دار التعظيم الماليزي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويتنافس أيضا في التصويت الذي طرحه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي للجماهير، كل من سردوربيك بهروموف، لاعب ناساف الأوزبكي، وأيوب علوي، لاعب الغرافة القطري، وسوفانات مويانتا، لاعب بوريرام يونايتد التايلاندي، إضافة إلى محمد جمعة، لاعب شباب الأهلي الإماراتي، وزميله حمد المقبالي، حارس مرمى الفريق.

وتوج الأهلي السعودي باللقب الآسيوي الأكبر على مستوى الأندية بالفوز 1-صفر على ماتشيدا الياباني بعد التمديد للوقت الإضافي في المباراة النهائية التي أقيمت يوم 25 أبريل/نيسان 2026 على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة.

المصدر: الألمانية
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان