كم سيجني برشلونة بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني؟

تُوّج نادي برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ29 في تاريخه، بعد فوزه في الكلاسيكو على ريال مدريد، ليواصل الفريق الكتالوني بقيادة المدرب الألماني هانسي فليك حصد الألقاب المحلية للموسم الثاني تواليًا.

ولا يقتصر أثر التتويج على الجانب الرياضي فقط، بل يمتد إلى مكاسب اقتصادية كبيرة تمنح النادي دفعة مهمة قبل سوق الانتقالات الصيفية، في ظل سعي الإدارة إلى تعزيز التشكيلة ومواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية.

عائدات ضخمة للبطل

وبحسب تقديرات وسائل إعلام إسبانية، فإن تتويج برشلونة باللقب سيمنحه عائدات مالية قد تصل إلى 150 مليون يورو (نحو 162 مليون دولار)، تشمل حقوق البث التلفزيوني والعقود التجارية والمكافآت المرتبطة بالأداء الرياضي.

وتُعد الليغا واحدة من أكثر البطولات متابعة عالميًا، إذ تدر عائدات سنوية تُقدَّر بـ 1.35 مليار يورو (نحو 1.46 مليار دولار)، يجري توزيعها وفق نظام يعتمد على عدة معايير.

ويُوزَّع 50% من إجمالي الإيرادات بالتساوي بين أندية الدرجة الأولى، بينما يُخصص 25% بناءً على الجماهيرية والعائدات التجارية لكل نادٍ، في حين يُوزَّع الربع الأخير وفق ترتيب الفرق في جدول الدوري.

مكافآت إضافية على عدة سنوات

وإلى جانب العائدات المباشرة، سيحصل برشلونة أيضًا على مكافآت إضافية مرتبطة بالأداء الرياضي، تُقدَّر بـ58 مليون يورو (نحو 62.6 مليون دولار) تُصرف على دفعات خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووفق التقارير، فإن الدفعة الأولى من هذه المكافآت ستبلغ 20 مليون يورو (نحو 21.6 مليون دولار)، وستُصرف مباشرة بعد حسم اللقب.

وتمنح هذه الإيرادات إدارة برشلونة هامشًا ماليًا أكبر للتحرك في سوق الانتقالات، خاصة بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية التي أثرت على قدرة النادي في إبرام الصفقات وتجديد عقود اللاعبين.

كيف تُوزَّع أموال الليغا؟

يحصل صاحب المركز الأول على أكبر حصة من الأموال المخصصة للترتيب النهائي، إذ ينال بطل الدوري 58 مليون يورو (نحو 62.6 مليون دولار) من هذه الفئة وحدها.

توزيع العائدات بحسب المراكز:

البطل: 58 مليون يورو (نحو 62.6 مليون دولار).

الوصيف: 51 مليون يورو (نحو 55 مليون دولار).

الثالث: 44.2 مليون يورو (نحو 47.7 مليون دولار).

الرابع: 37.4 مليون يورو (نحو 40.4 مليون دولار).

الخامس: 30.6 مليون يورو (نحو 33 مليون دولار).

السادس: 23.8 مليون يورو (نحو 25.7 مليون دولار).

السابع: 17 مليون يورو (نحو 18.3 مليون دولار).

وتتراجع العائدات تدريجيًا حتى صاحب المركز الأخير الذي يحصل على أقل من مليون يورو (نحو 1.08 مليون دولار).

دفعة مهمة لمشروع فليك

ويمثل لقب الدوري دفعة قوية لمشروع فليك مع برشلونة، ليس فقط من الناحية المعنوية، بل أيضًا على المستوى الاقتصادي، في وقت يسعى فيه النادي لاستعادة استقراره المالي والعودة بقوة إلى المنافسة الأوروبية.

كما يمنح التتويج الإدارة فرصة أفضل لتحسين عقود الرعاية والتفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة، مستفيدة من الزخم الجماهيري والإعلامي الذي يرافق الفوز بلقب الدوري الإسباني.