بالفيديو: ماكرون والمدرب كلود لوروا في "فاصل كروي" رئاسي مع قادة السنغال وكينيا

وثقت مقاطع فيديو تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، مشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الكيني ويليام روتو، والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، وهم يتبادلون تمرير كرة القدم فيما بينهم، وذلك على هامش فعاليات قمة "أفريقيا إلى الأمام" المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.

وأظهرت المقاطع الرئيس الفرنسي وهو يشارك نظيريه الكيني والسنغالي اللعب في أجواء ودية، كما انضم للمجموعة المدرب الفرنسي المخضرم كلود لوروا في ساحة جامعة نيروبي، التي تحتضن فعاليات القمة.

ورصدت المشاهد التفاف عدد من أعضاء الوفود والمشاركين وبعض اللاعبين لمتابعة التمريرات المتبادلة بين الرؤساء التي جاءت كفاصل خلال أعمال القمة.

وقام الرئيس الكيني ويليام روتو بنشر عدة مقاطع فيديو للفاصل الكروي الرئاسي مع المدرب الفرنسي الأشهر في الملاعب الأفريقية.