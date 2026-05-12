بالفيديو.. أوسيك وفيوري يتبادلان الاستفزازات بعد فوز دوبوا بلقب منظمة الملاكمة

يبدو أن بطل العالم في الوزن الثقيل أولكسندر أوسيك مستعد لخوض معركة ثلاثية، لكن تايسون فيوري يأتي قبل دانييل دوبوا، الحائز الجديد على حزام منظمة الملاكمة العالمية، في قائمة المتنافسين.

وفاز الملاكم الأوكراني غير المهزوم والفائز بألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومجلس الملاكمة العالمي والاتحاد الدولي للملاكمة، على دوبوا والبطلين البريطانيين السابقين فيوري وأنتوني جوشوا مرتين لكل منهما خلال السنوات الخمس الماضية.

وسيواجه الملاكم الأوكراني (39 عاماً) لاعب الكيك بوكسينغ الهولندي السابق ريكو فيرهوفن تحت سفح الأهرامات في مصر يوم 23 مايو/أيار الجاري.

ويرى أوسيك أن الفوز على دوبوا، الذي وجه ضربات قاسية لفابيو واردلي ليحصل على حزام منظمة الملاكمة العالمية، السبت الماضي، من شأنه توحيد فئة الوزن مرة أخرى، لكنه يضع عينيه على فيوري أولاً.

وقال أوسيك في مقطع فيديو أعاد نشره تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك مجلة رينغ (Ring) المتخصصة في الملاكمة، بعد مباراة دوبوا "مرحباً يا أخي، أنا مستعد. في أي وقت. أنا مستعد. لاس فيغاس أو نيويورك أو السعودية – أي مكان. هيا؟ جريدي بيلي صديقي".

وكان من الواضح أن الإشارة كانت إلى فيوري، الذي تحداه في وقت سابق، ورد الملاكم البريطاني (37 عاماً) بالمثل على منافس قديم أشار له باسم "الأرنب".

وقال فيوري "سيأتي جريدي بيلي لتناول وليمة من فطيرة الأرنب (في إشارة إلى أوسيك). سأبدأ أولاً بأنتوني جوشوا، وسأطرحه أرضاً حتى يفقد وعيه. ثم سأعود لتناول فطيرة الأرنب".

وأضاف: "لا يوجد سواي، لا يوجد أحد آخر. أنا البقرة التي تدر المال. إذا كنت تريد أرباحاً هائلة، فليس أنتوني جوشوا هو الحل. وليس دوبوا".

وسيلتقي جوشوا، الذي خسر لقب الاتحاد الدولي للملاكمة أمام دوبوا في سبتمبر/أيلول 2024، مع لاعب الكيك بوكسينغ السابق كريستيان برينغا في 25 يوليو/تموز المقبل استعداداً لنزال طال انتظاره أمام فيوري من المحتمل أن يكون في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واستعد فيوري بقوة من خلال التغلب على الروسي أرسلان بك محمدوف في لندن الشهر الماضي، في أول ظهور للملاكم البريطاني على الحلبة منذ خسارته أمام أوسيك للمرة الثانية في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وخسر دوبوا بالضربة القاضية أمام أوسيك في ملعب ويمبلي في يوليو/تموز الماضي بعد هزيمته الأولى أمام الملاكم الأوكراني عام 2023، وقد لا تكون فكرة إكمال تلك الثلاثية جذابة بما يكفي للجماهير وأصحاب المال.

وأصبح فابيو واردلي بطل منظمة الملاكمة العالمية بعدما تخلى أوسيك عن اللقب، تماماً كما حصل دوبوا على حزام الاتحاد الدولي للملاكمة بعد أن تخلى عنه الأوكراني عام 2024.

وأكد المروج فرانك وارن أن عقد المواجهة التي أقيمت السبت الماضي يتضمن بنداً يمنح الحق في "نزال إعادة" بين دوبوا وواردلي. ويبدو أن إقامة هذا النزال باتت مرجحة للغاية، رغم حاجة البطل المهزوم إلى فترة نقاهة للتعافي من آثار الضربات القاسية التي تعرض لها في حلبة مانشستر.

وقال دوبوا السبت الماضي "إذا تمت إعادة النزال (مع واردلي)، فليكن. أريد أن أتطور، وأن أتحسن وأعود بشكل أفضل وأمضي قدماً وأدخل الحلبة كبطل مرة أخرى".