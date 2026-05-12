بقرار من "فيفا".. لاعبان محترفان يعززان قائمة العراق المونديالية

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على أهلية الثنائي أحمد قاسم لاعب وسط ناشفيل الأمريكي، وداريو نامو مدافع دندي يونايتد الاسكتلندي، للتواجد في قائمة منتخب العراق التي ستشارك في كأس العالم.

ويتوافق اللاعبان مع لوائح "فيفا" الخاصة بتغيير الأهلية الوطنية بشكل ملزم؛ بسبب الروابط العائلية بالعراق.

وفي مارس/آذار الماضي، تأهل "أسود الرافدين" لكأس العالم للمرة الأولى منذ 40 عاما، على الرغم من صعوبات السفر التي واجهها الفريق بسبب أجواء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وسيلعب منتخب العراق في مجموعة صعبة تضم فرنسا والنرويج والسنغال، التي تضم نجوما بارزين في خط الهجوم مثل كيليان مبابي وإرلينغ هالاند وساديو ماني.

وسبق للأسترالي غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق، قيادة بلاده في مونديال 2022، وبات بإمكانه حاليا الاعتماد على لاعبين تأسسوا في الدوريات الأوروبية.

ويبلغ أحمد قاسم، المولود في السويد، 22 عاما؛ حيث مثل منتخبات الناشئين والشباب وصولا إلى منتخب تحت 21 عاما، وانتقل إلى ناشفيل قادما من إلفسبورغ السويدي.

أما نامو (20 عاما) فقد ولد في فنلندا، وارتدى قميص منتخبها للشباب تحت 21 عاما في مارس/آذار الماضي.