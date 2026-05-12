إيقاف توغاي وشواط بعد أحداث مباراة الترجي والأفريقي

قررت رابطة الدوري التونسي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الثلاثاء، إيقاف محمد أمين توغاي لاعب الترجي وفراس شواط لاعب الأفريقي مؤقتا، مع دعوتهما للمثول أمامها عقب الأحداث التي تلت مباراة الفريقين بالدوري الممتاز.

وجاء القرار بعد مباراة القمة التي انتهت بفوز الأفريقي (1-0) ليتوج بلقب الدوري التونسي الممتاز قبل جولة واحدة على نهاية الموسم، على حساب غريمه التقليدي الترجي.

وشهدت المباراة أجواء متوترة وأعمال شغب، كما اشتبك اللاعبان عقب صفارة النهاية.

الترجي ينفصل عن بوميل

وأمس الاثنين، أعلن الترجي انفصاله عن المدرب باتريس بوميل، بعد أقل من 24 ساعة من خسارته للقب الدوري التونسي.

وقال الترجي عبر فيسبوك إنه انفصل عن المدرب بوميل. وأضاف أن المدرب المساعد كريستيان براكوني سيتولى تدريب الفريق فيما تبقى من الموسم، إذ يسعى لبلوغ دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.

آمال الصفاقسي تتعلق بتعثر الترجي

وبعد حسم الأفريقي للقب، فإن الصراع لا يزال قائما على المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل؛ حيث يحتل الصفاقسي المركز الثالث برصيد 59 نقطة متأخرا بفارق نقطة واحدة عن الترجي؛ ما يجعل الجولة الأخيرة حاسمة في تحديد صاحب البطاقة الثانية.

وسيكون الترجي مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا على اتحاد بنقردان، إذ لا خيار أمامه سوى الفوز لضمان التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا ومصالحة جماهيره الغاضبة.

في المقابل سينتظر الصفاقسي أي تعثر لمنافسه خلال المواجهة القوية التي ستجمعه بضيفه النجم الساحلي في قمة الجولة الختامية.