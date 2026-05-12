ارتجاج ودماء.. اعتداء وحشي يقود لاعبا ويلزيا إلى السجن (فيديو)

أصدرت محكمة بريطانية أمراً قضائياً بسجن لاعب هاوٍ بعد إدانته بالاعتداء على منافس له خلال مباراة كرة قدم في يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

وذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن محكمة كارنارفون الجزئية الواقعة شمال ويلز، قضت بسجن لاعب ترياردور باي توماس تايلور بعد ثبوت تورطه بالاعتداء على نظيره لاعب بورثمادوغ داني بروكويل، بدون كرة.

حكم بسجن لاعب

ويقضي الحكم بحبس تايلور (36 عاماً) لمدة 24 أسبوعاً مع وقف التنفيذ لمدة عام كامل، كما فرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 جنيه إسترليني (نحو 254 دولاراً)، وتعويضات إضافية.

وجاء الحكم بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه تايلور وهو يوجه ضربة قوية بمرفقه إلى وجه بروكويل، بعيداً عن مجريات اللعب وبالتحديد أثناء الاستعداد لتنفيذ ركلة جزاء في الدقيقة 59 وفق الصحيفة ذاتها.

وأظهرت اللقطات اللاعبين وهما يقفان جنباً إلى جنب داخل منطقة الجزاء، قبل أن يباغت تايلور منافسه بضربة عنيفة أسقطته أرضاً، في المباراة التي جرت في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأكدت المحكمة أن بروكويل تعرض لارتجاج في الدماغ، بالإضافة إلى نزيف من الفم والأنف وشعوره بالخدر في الوجه.

وقال بروكويل في إفادة قدمها للمحكمة، إن الحادثة تركته في حالة صدمة وأثرت سلباً على علاقته بكرة القدم، مشيراً إلى أن اللعبة "التي لطالما أحبها طوال حياته أصبحت مصدر قلق وتوتر" بالنسبة إليه.

وأكد أيضاً أنه تعرض لاستفزاز وإساءات لفظية قبل الواقعة.

تبرير اللاعب المعتدي

في المقابل ادعى تايلور أنه تعرض للإساءة من قبل بروكويل قبل أن يفقد أعصابه ويعتدي عليه، لكن محامي اللاعب أقر بأن ذلك "لا يبرر ردة الفعل العنيفة".

وكان نادي ترياردور باي أعلن إيقاف تايلور مباشرة بعد تلك المباراة مؤكداً رفضه لأي سلوك وصفه بأنه "غير قانوني" من لاعبيه أو أعضاء جهازه الفني.

إعلان

وبحسب الصحيفة فإن تلك المباراة شهدت في شوطها الثاني توقفات طويلة، وأخطاء عنيفة وضرباً بدون كرة، مع احتساب 12 دقيقة كوقت بدل ضائع.