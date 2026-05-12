نبوءة كاراغر وتوقعات حاسوب أوبتا.. هل حسم أرسنال لقب البريميرليغ؟

عزز نادي أرسنال موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تحقيقه فوزاً ثميناً وشاقاً على مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة (1-0)، في لقاء حبس الأنفاس حتى لحظاته الأخيرة وشهد تدخلات حاسمة من تقنية الفيديو (VAR).

بهذا الانتصار، نجح "الغانرز" في إعادة فارق النقاط الخمس مع ملاحقه المباشر مانشستر سيتي، بعد أن تقلص الفارق مؤقتاً إلى نقطتين فقط إثر فوز مانشستر سيتي على برينتفورد بثلاثية نظيفة يوم السبت الماضي.

تصريحات كاراغر في ميزان الاختبار

أعاد هذا الفوز تسليط الضوء على التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها المحلل الرياضي جيمي كاراغر مطلع الأسبوع عبر شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports).

وكان كاراغر قد ربط بشكل مباشر بين فوز أرسنال في هذه المباراة وبين حسم لقب "البريميرليغ"، قائلاً: "إذا تغلب أرسنال على وست هام، فسوف يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتأتي هذه القراءة الفنية بعد تعثر مانشستر سيتي بالتعادل أمام إيفرتون (3-3)، مما وضع أرسنال في موقف قوة، وجعل من مواجهة وست هام "اختباراً لشخصية البطل"، وهو ما اجتازه الفريق بنجاح بانتظار ما ستسفر عنه الجولات القادمة.

ويأتي هذا الفوز خارج الأرض أمام فريق وست هام الذي كان قد خاض ست مباريات على أرضه دون هزيمة، وهي أطول سلسلة له منذ خوض 15 مباراة دون خسارة بين سبتمبر/أيلول 2015 وأبريل/نيسان 2016 حين كان يلعب في "أبتون بارك"، مما جعلها عقبة كبرى لأرسنال لتجاوزها.

وبعد كفاح هائل، نجح أرسنال في تجاوز تلك العقبة وبات الآن على بُعد فوزين فقط من حسم أول لقب له منذ موسم 2003-2004.

توقعات حاسوب أوبتا الخارق

ويشير الحاسوب الخارق من "أوبتا" (Opta) إلى أن هذه النتيجة تمثل خطوة كبيرة في مسار أرسنال نحو اللقب.

فقبل بداية عطلة نهاية الأسبوع، كانت حظوظ أرسنال في الفوز باللقب تصل إلى 86.0% من المحاكاة، وبعد فوز سيتي على برينتفورد انخفضت النسبة إلى 78.1%، ولكنها عادت للارتفاع مجدداً لتصل إلى 87.2% في أعقاب النصر على وست هام.

ويرى الحاسوب أن هذا التغير طفيف، وأنه كان يتوقع بالفعل فوز أرسنال على وست هام، ولا يعتبر أن هناك زيادة كبيرة في احتمالات التتويج بعد هذه النتيجة.

وبالتالي لا يذهب الحاسوب إلى حد تأكيد ما قاله كاراغر بشأن حسم اللقب، بل يعتبر أن ما حدث كان نتيجة متوقعة ضمن مسار الموسم.

كما يتوقع الحاسوب أن يفوز أرسنال بمبارياته المتبقية أيضاً، حيث يستضيف بيرنلي الهابط الاثنين المقبل، ثم يواجه كريستال بالاس في "سلهرست بارك"، وهو فريق يتوقع أن يكون منشغلاً بخوض النهائي الأوروبي ضد رايو فاليكانو في نهائي دوري المؤتمر في لايبزيغ بعد ذلك بأيام.

وإذا حقق أرسنال ذلك، فسينهي انتظاره الذي دام 22 عاماً ليتوج بطلاً لإنجلترا.

ورغم أن سباق اللقب لم ينتهِ بعد، فقد شهد تحولات كبيرة مثل تعثر سيتي في إيفرتون واقتراب تعثر أرسنال لولا مراجعة تقنية الفيديو.

وكانت المباراة أمام وست هام هي الموعد الأرجح لتعثر أرسنال إذا كان سيفعل ذلك، وبعد تجاوزه، أصبح الفريق قريباً للغاية من حسم اللقب.