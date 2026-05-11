نبوءة الأسطورة.. ميسي ينصب ملك كرة القدم الجديد

حسم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الجدل الدائر حول هوية اللاعب الأجدر بقيادة الحقبة الجديدة في كرة القدم العالمية. وخلال مشاركته في فعالية ترويجية لشركة "أديداس"، حدد ميسي خليفته الشرعي، مشيراً إلى موهبة برشلونة الصاعدة، لامين جمال، كأبرز مرشح للتربع على قمة الهرم الكروي.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "دياريو سبورت" (Diario Sport)، أشاد ميسي بالجيل الحالي من المواهب، إلا أنه خصّ جمال بثناء استثنائي قائلاً: "هناك جيل جديد من لاعبي كرة القدم الموهوبين جداً، ولكن إذا كان عليّ اختيار لاعب واحد نظراً لصغر سنه وإنجازاته والمستقبل الذي ينتظره، فسيكون لامين جمال. لا شك لديّ أنه الأفضل".

وتأتي شهادة ميسي في وقت يعيش فيه النجم الإسباني الشاب طفرة كروية غير مسبوقة، حيث ترجم موهبته إلى أرقام وجوائز ملموسة، من أبرزها:

جائزة لوريوس: التتويج بلقب أفضل رياضي شاب تحت سن 21 عاماً على مستوى العالم.

الكرة الذهبية 2025: الحصول على المركز الثاني (الوصيف) خلف لاعب باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي.

الألقاب الجماعية: قيادة المنتخب الإسباني لتحقيق لقب "يورو 2024″، والاقتراب من حصد لقب الدوري الإسباني الثاني في مسيرته.

بهذه المعطيات، يبرهن لامين جمال على أنه "لاعب حسم ونتائج" بامتياز، متجاوزاً مرحلة الاستعراض الفني المجرّد، ليعزز مكانته كالنجم الأول المنتظر في سماء الكرة العالمية بتزكية مباشرة من "سيد اللاعبين".