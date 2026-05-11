"تذاكر المليونين" وجوائز فلكية.. أرقام مونديال 2026 تتخطى كل التوقعات

مع بدء العد التنازلي لانطلاق الحدث الكروي الأضخم على الإطلاق، تستعد الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لتقديم نسخة استثنائية من كأس العالم لكرة القدم. لم تعد البطولة مجرد منافسة كروية، بل تحولت إلى "ماراثون" عالمي يمتد عبر قارة كاملة، محطماً كافة الأرقام القياسية في تاريخ الساحرة المستديرة، من عدد المنتخبات وصولاً إلى الجوائز الضخمة.

وتقام النسخة 23 من كأس العالم في الفترة من 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز القادمين.

وفيما يلي نستعرض خريطة الأرقام القياسية لكأس العالم 2026 التي ستجعله المونديال الأضخم في التاريخ:

48 منتخباً: وداعاً للثلاثين.. أهلاً بالتوسعة التاريخية لأول مرة في التاريخ، يرتفع عدد الضيوف من 32 إلى 48 منتخباً. بقرار من "فيفا"، ستوزع الفرق على 12 مجموعة، لتعيد إلى الأذهان ذكريات توسعة مونديال 1998، لكن هذه المرة بنكهة عالمية شاملة.

104 مباريات: ماراثون كروي لا ينتهي سيشهد المشجعون زيادة هائلة بواقع 40 مباراة إضافية عن نسخة قطر 2022. هذه الزيادة فرضت استحداث دور الـ32، مما يعني أن الطريق نحو الكأس أصبح أطول وأكثر شقاءً.

7 ملايين تذكرة: زحف جماهيري غير مسبوق يخطط "فيفا" لتحطيم الرقم القياسي المسجل في مونديال 1994 (3.5 ملايين تذكرة). مع عرض 7 ملايين تذكرة، تتأهب الملاعب لاستقبال أمواج بشرية ستكون الأضخم في تاريخ الرياضة.

16 ملعباً: ملاعب تليق بالحدث ستقام المنافسات على 16 ملعباً عالمياً، وهو ضعف عدد ملاعب النسخة السابقة، مما يضمن توزيع الضغط الجماهيري على مساحات جغرافية شاسعة في الدول الثلاث.

حكمتان في "ساحة الرجال": كسر الحواجز من أصل 52 حكماً للساحة، تبرز الأمريكية "توري بينسو" والمكسيكية "كاتيا غارسيا" كحكمتي الساحة الوحيدتين في البطولة، في خطوة تؤكد استمرار تمكين المرأة في أصعب المحافل.

بين "تذاكر المليونين" والجوائز الفلكية

جنون الأسعار: رغم أن السعر الأدنى الرسمي بدأ من 60 دولاراً، إلا أن السوق الموازية والمنصات الرسمية لإعادة البيع شهدت أرقاماً خيالية؛ حيث عرض أحد الملاك تذكرة النهائي في نيويورك بسعر صادم بلغ مليوني دولار (نحو 2 مليون دولار).

إعلان

871 مليون دولار: ميزانية جوائز "انفجارية" تضاعفت قيمة الجوائز المالية بأكثر من مرتين مقارنة بمونديال قطر؛ حيث سيتم توزيع 871 مليون دولار على المشاركين، بينما سيحلق بطل العالم في "نيويورك" بـ 50 مليون دولار كجائزة كبرى.