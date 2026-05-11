موعد مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للديربي الحاسم

تترقب جماهير الكرة السعودية مباراة ديربي العاصمة الرياض، بين النصر والهلال في قمة حاسمة على لقب دوري روشن السعودي لكرة القدم، لتكون القمة المنتظرة هي الأكثر جذبا للأنظار بين الفريقين في السنوات الأخيرة.

ويكفي النصر الفوز لحسم اللقب رسميا، بينما يمنحه التعادل الفرصة الأكبر للحسم، فيما لا بديل أمام الهلال سوى الفوز إذا ما أراد المضي قدما نحو اعتلاء الصدارة، حيث يتصدر النصر جدول الترتيب برصيد 82 نقطة بينما يحل الهلال ثانيا برصيد 77 نقطة وله مباراة مؤجلة.

متى موعد مباراة النصر ضد الهلال؟

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة النصر والهلال غدا الثلاثاء 12 مايو/أيار 2026، في تمام الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، والعاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة النصر والهلال

ستنقل المباراة حصرياً عبر شبكة قنوات ثمانية، مالكة حقوق بث الدوري السعودي لهذا الموسم.

ترتيب النصر والهلال وصراع اللقب

يدخل "العالمي" اللقاء وهو يتربع على عرش الصدارة برصيد 82 نقطة، ويكفيه الفوز في هذا الديربي لإعلان تتويجه رسمياً باللقب وفك عقدة ملعب الأول بارك التي استمرت لأكثر من 5 سنوات.

في المقابل، يحل "الزعيم" ثانياً برصيد 77 نقطة مع مباراة مؤجلة، ولا خيار أمامه سوى الانتصار لتقليص الفارق وإبقاء آماله في الحفاظ على اللقب حية.

أرقام وحقائق قبل الديربي 36

تواجه الفريقان في دوري المحترفين 35 مرة سابقاً: فاز الهلال في 17، والنصر في 10، وتعادلا في 8.

لم يحقق النصر الفوز على الهلال في ملعبه (الأول بارك) منذ فبراير/شباط 2021.

تعد هذه المواجهة العاشرة التي تجمع النصر مع الهلال على ملعب الأول بارك سواء باسمه الحالي أو باسميه السابقين "ملعب جامعة الملك سعود" وملعب "مرسول بارك".

ويملك الهلال تفوقا طفيفا أمام النصر على ملعب الأول بارك بـ 3 انتصارات مقابل انتصارين فقط للنصر، فيما حضر التعادل 4 مرات، لكن النصر يواجه عقدة من نوع خاص أمام جاره الذي لم يتمكن من الفوز أمامه على ملعبه منذ 23 فبراير/شباط 2021.

ويبحث النصر عن فك العقدة أمام الهلال والتي لن تكون بمثابة كسر لعقدة دامت أكثر من 5 سنوات فحسب، بل إنها ستكون إعلانا بتتويجه بطلا، فيما سيسعى الهلال لترسيخ العقدة وتسجيل الفوز الرابع في الديربي على "الأول بارك".