لماذا يتفاءل أرسنال بحكم نهائي دوري أبطال أوروبا؟

حمل إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الاثنين، تكليف الحكم الألماني دانيال زيبرت بإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤشرات إيجابية لنادي أرسنال الإنجليزي، بالنظر إلى السجل المثالي الذي حققه الفريق تحت صافرة هذا الحكم خلال مشواره في النسخة الحالية من البطولة.

وتقام المباراة النهائية المرتقبة في 30 مايو/أيار المقبل في بودابست.

ويعد تعيين زيبرت "فألا حسنا" لكتيبة ميكيل أرتيتا؛ حيث أدار الألماني مباراتين حاسمتين لأرسنال هذا الموسم، انتهتا بتفوق الفريق اللندني.

وكان الحكم الألماني البالغ من العمر 42 عاما قد أدار مباراة الذهاب في ربع النهائي ضد سبورتينغ لشبونة (فوز 1-0، تعادل 0-0 في مباراة الإياب) ومباراة الإياب في نصف النهائي ضد أتلتيكو مدريد (فوز 1-0، تعادل 1-1 في مباراة الذهاب). وقد انتقدت وسائل الإعلام المدريدية

كما أدار زيبرت هذا الموسم مباراة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بين توتنهام وأتلتيكو مدريد (3-2)، بالإضافة إلى ست مباريات أخرى في دوري الأبطال، بما في ذلك مباراة دور المجموعات بين أتلتيك بلباو وباريس سان جيرمان (0-0) في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحكم الألماني أربع مباريات لباريس سان جيرمان خلال مسيرته، أسفرت عن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد.

ويرى مراقبون أن اختيار زيبرت يعزز من الحالة الذهنية للاعبي أرسنال، كونهم اعتادوا على أسلوبه الصارم والهادئ في إدارة القمم الكبرى، وهو ما ظهر بوضوح في قدرة الفريق على تجاوز الضغط الدفاعي والبدني الذي فرضه منافسوهم في الأدوار السابقة تحت إشرافه.

وعلى الصعيد التاريخي، يدخل زيبرت اللقاء مدعوما بإرث التحكيم الألماني في النهائيات الأوروبية، حيث أصبح الخامس في قائمة الحكام الألمان الذين نالوا هذا الشرف، بعد أسماء لامعة مثل ماركوس ميرك وفيليكس بريش، مما يضفي صبغة من الهيبة والخبرة على الطاقم الذي سيقود موقعة "بارك دي برانس" المرتقبة بين باريس سان جيرمان وأرسنال.

وسيرافق زيبرت في هذه المهمة طاقمه المعتاد المكون من يان زايدل ورافائيل فولتين كحكمين مساعدين، في خطوة تهدف لضمان أعلى درجات التناغم التحكيمي في واحدة من أهم المباريات في تاريخ الناديين.