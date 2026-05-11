أول لاعب في التاريخ.. كانسيلو يحطم أرقام أساطير أوروبا بإنجاز فريد

نقش الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لاعب برشلونة المُعار من الهلال السعودي، اسمه في تاريخ كرة القدم الأوروبية بإنجاز غير مسبوق.

وتُوج كانسيلو أمس مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوز الفريق الكتالوني على غريمه ريال مدريد 2-0 على ملعب سبوتيفاي كامب نو لحساب الجولة الـ35 من الليغا.

وأصبح كانسيلو أول لاعب في التاريخ يحصد 4 من الدوريات الخمس الكبرى في القارة الأوروبية العجوز، بحسب صحيفة "آس" (AS) الإسبانية.

وخلال مسيرته الاحترافية، سبق لكانسيلو (31 عامًا) التتويج بألقاب الدوري الإنجليزي، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني عدة مرات، قبل أن يضيف إلى سلسلة إنجازاته الدوري الإسباني مع برشلونة.

ألقاب الدوريات التي تُوج بها كانسيلو بمسيرته الكروية:

الدوري الإنجليزي (3 مرات) مع مانشستر سيتي: مواسم 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023.

الدوري الألماني (1) مع بايرن ميونخ: موسم 2022-2023 وفيه لعب للعملاق البافاري في النصف الثاني من الموسم مُعارًا من مانشستر سيتي.

الدوري الإيطالي (1) مع يوفنتوس: موسم 2018-2019.

الدوري الإسباني (1) مع برشلونة: موسم 2025-2026.

وبالإضافة إلى هذه الألقاب، يمتلك كانسيلو لقبًا محليًا آخر هو الدوري البرتغالي وحققه مرة واحدة مع بنفيكا بموسم 2013-2014.

كانسيلو يتفوق على رونالدو وآخرين

وفضّ كانسيلو شراكته مع العديد من نجوم كرة القدم الأوروبية الذين سبق لهم الفوز بلقب ثلاثة من الدوريات الكبرى، في مقدمتهم مواطنه كريستيانو رونالدو وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وسبق لرونالدو النجم الحالي للنصر السعودي، التتويج بألقاب الدوري الإنجليزي (3) مع مانشستر يونايتد، والدوري الإسباني (2) مع ريال مدريد، والدوري الإيطالي (2) مع يوفنتوس.

وإلى جانب رونالدو هناك العديد من اللاعبين الذين تُوجوا بثلاثة من الدوريات الكبرى أشهرهم الإنجليزي ديفيد بيكهام، والثنائي الفرنسي كلود ماكيليلي وتيري هنري، والأرجنتيني غابرييل هاينزه، الذين فازوا بالدوري الإنجليزي والإسباني والفرنسي.

كما يظهر في القائمة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي فاز بالدوري الإيطالي والإسباني والفرنسي، وكذلك الهولندي آريين روبن الفائز بألقاب الدوري في إنجلترا وإسبانيا وألمانيا، والتشيلي أرتورو فيدال المتوج بألقاب الدوري في إسبانيا وألمانيا وإيطاليا.

كانسيلو يحتفل بلقب الليغا

واحتفل كانسيلو بلقب الليغا، إذ نشر عدة صور قبل المباراة وأثنائها وبعدها على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، ظهر في إحداها إلى جانب زوجته وابنته.

وعلّق كانسيلو على الصور بالقول: "منذ أن كنت في رحم أمي، كان ذلك مكتوبًا بالفعل في قدري"، مرفقًا ذلك بقلبين باللونين الأزرق والأحمر ألوان برشلونة.

وانضم كانسيلو إلى برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الهلال السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ما يعني أنه يتعين عليه العودة لصفوف "الزعيم" بعد نهاية الموسم الحالي.

وخلال هذه الفترة شارك كانسيلو مع برشلونة في 20 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها هدفًا وحيدًا وقدّم لزملائه 4 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وبحسب الصحيفة فإن كانسيلو يرغب في البقاء مع برشلونة كما أن الألماني هانسي فليك مدرب الفريق يود الاعتماد عليه في الموسم القادم.

ويتوجب على إدارة "البلوغرانا" التفاوض مع نظيرتها في الهلال على ضم كانسيلو بشكل نهائي، علمًا بأن الأولى غير مستعدة لدفع مبلغ كبير في لاعب لم يتبق في عقده سوى عام واحد.