بالصور.. مقر إقامة وتدريب ميسي ورفاقه في مونديال 2026

على مدار تاريخها، جذبت مدينة كانساس سيتي التجار وأساطير موسيقى الجاز وخبراء الشواء، وتستعد المدينة خلال المونديال لاستقبال بعض من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم وجماهيرهم العاشقة للعبة.

والمدينة هي الأصغر بين 11 مدينة أمريكية تستضيف كأس العالم المقبلة التي ستقام في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز. ومع ذلك، فقد اختارها ثلاثة من أفضل المنتخبات -الأرجنتين وإنجلترا وهولندا- لتكون مقراً لها.

مرافق تدريب عالمية المستوى

وعلى الرغم من إخفاق المدينة في نيل شرف استضافة مباريات مونديال 1994، فإنها شهدت نهضة كروية شاملة في العقود التالية، لتتحول اليوم إلى معقل رياضي يفتخر بمرافق تدريبية ذات معايير عالمية.

علاوة على ذلك، يمنحها موقعها الإستراتيجي ميزة تنافسية كوجهة مثالية للمنتخبات الساعية لتقليل عناء السفر واختصار المسافات بين المدن المستضيفة.

وتقع مدينة كانساس سيتي عند ملتقى نهرين وتمتد بين حدود ولايتين هما ميزوري وكانساس. وجانب ولاية ميزوري أكثر شهرة وكثافة سكانية وسيستضيف ست مباريات في كأس العالم بينها مباراة في دور الثمانية في ملعب أروهيد الخاص بفريق كانساس سيتي تشيفز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية.

ورغم أن المنطقة قد تفتقر إلى الحياة الليلية التي تتمتع بها مدينة نيويورك، أو مشاهد الطعام في لوس أنجليس، أو شواطئ ميامي، فإن السكان المحليين يتوقعون أن يشعر الضيوف بمفاجأة سارة.

ومن المرجح أن يصطف الكثيرون للحصول على قطع لحم الصدر البقري في أحد مطاعم الشواء الشهيرة بالمدينة، مثل آرثر براينتس، أو جويز كانساس سيتي للشواء، وهو مطعم في محطة وقود كان ضمن قائمة الطاهي الأمريكي الشهير الراحل أنتوني بوردان والتي أطلق عليها "13 مكاناً لتناول الطعام قبل أن تموت".

إعلان

وقال جيك ريد نائب رئيس اللجنة المنظمة في كانساس سيتي "أعتقد أنك تأتي إلى هنا وتتوقع أن ترى أبقار الغرب الأوسط تسير في الشوارع. لكن المدينة تتمتع بمشهد فني وثقافي رائع" كما أن الناس "يجعلونك تشعر بالترحيب".

الأرجنتين وهولندا وإنجلترا تختار كانساس

وستتدرب الأرجنتين حاملة لقب كأس العالم، في الجانب الأكثر هدوءا في كانساس بينما سيقيم المنتخب الإنجليزي في فندق قريب.

وفي فبراير/شباط الماضي، كانت الأرجنتين أول فريق يؤكد اختياره لمدينة كانساس سيتي مقراً لمعسكره التدريبي، مع الأخذ في الاعتبار المسافات بين المدن وتوافر المرافق اللازمة.

وسيبدأ النجم ليونيل ميسي، الذي من المرجح أن تكون مشاركته المقبلة الأخيرة في كأس العالم، وزملاؤه رحلة الدفاع عن اللقب في 16 يونيو/حزيران بمواجهة الجزائر على ملعب أروهيد.

وستتدرب هولندا، التي يُنظر لها على نطاق واسع على أنها أفضل فريق لم يفز قط بكأس العالم، في مقر تدريب فريق كارنت. وقال رونالد كومان مدرب هولندا الشهر الماضي إنه زار الموقع واعتبره "الخيار الأفضل" لفريقه.

أما منتخب إنجلترا فلن يخوض أي مباريات في المدينة، لكنه سيتدرب في مركز "سواب سوكر فيليدغ" الملعب السابق لفريق سبورتنغ كانساس سيتي على أن يسافر إلى دالاس ونيويورك وبوسطن لخوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

ومن المتوقع أن يتوافد نحو 650 ألف شخص على المدينة خلال كأس العالم، وفقاً لمؤسسة فيزيت كانساس سيتي (Visit Kansas City) الجهة الرسمية غير الربحية المروجة للمدينة. لكن حجز الفنادق لا يزال متأخراً عن التوقعات حتى الآن، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته جمعية الفنادق والإقامة الأمريكية مطلع الشهر الحالي.