بإشارة الرقم 15.. فينيسيوس يشعل الكلاسيكو ونجم برشلونة يرد

لم يتخلَّ النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد عن عاداته في إثارة الجدل، ووجد طريقة جديدة لذلك خلال موقعة الكلاسيكو ضد برشلونة.

وخسر ريال مدريد أمس أمام غريمه برشلونة 0-2، على ملعب سبوتيفاي كامب نو في قمة الجولة الـ35 من الليغا، وهي النتيجة التي أكدت خروج الفريق الملكي بموسم صفري بعد حسم "البلوغرانا" لقب الدوري الإسباني رسمياً.

إشارة فينيسيوس في الكلاسيكو

وخطف فينيسيوس الأضواء لكن ليس بسبب مهاراته الفنية، بل بسبب إشارة وجهها إلى جماهير برشلونة التي كانت تحتفل بتقدم فريقها وقربه من حسم الليغا.

وأطلقت جماهير برشلونة صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس، الذي رد بطريقة سرعان ما اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.

والتفت فينيسيوس إلى جزء من جماهير برشلونة ورفع أمامهم الرقم 15 بأصابعه، في إشارة إلى الألقاب التي حققها فريقه ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفسرت تقارير إسبانية هذه الإشارة بأنها استفزاز لجماهير برشلونة، التي لم يحصد فريقها سوى 5 ألقاب في البطولة الأوروبية العريقة آخرها موسم 2014-2015.

غافي يرد

ولم تمر هذه الإشارة مرور الكرام على لاعبي برشلونة، خاصة غافي الذي دخل في مشادة كلامية مع فينيسيوس على أرض الملعب.

وعندما سُئل لاعب وسط برشلونة بعد المباراة، عن تفاصيل ما جرى بينه وبين فينيسيوس أجاب: "ما يحدث في الملعب يبقى داخله"، معتبراً ذلك جزءاً من التوتر الطبيعي في مباراة تحمل أقصى درجات الندية.

وأضاف: "فينيسيوس لاعب شغوف، مثلي تماماً. إنه لاعب رائع وإمكاناته كبيرة. كان يقول شيئاً للمدرجات فقلت له أن يصمت ويغلق فمه، هذا كل شيء".

وتعكس تصريحات غافي شدة الحماس والتوتر اللذين يميزان مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، خاصة في موسم نجح فيه الفريق الكتالوني في التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، على حد تعبير صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.

ورفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة ليحقق لقب الدوري الإسباني للمرة الـ29 في تاريخه، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 77 نقطة في المركز الثاني، قبل 3 جولات من النهاية.