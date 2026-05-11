سداسية تاريخية.. عفيف يحكم قبضته على جائزة الأفضل في قطر

واصل أكرم عفيف نجم المنتخب القطري ونادي السد سيطرته على لقب أفضل لاعب في الموسم الكروي القطري بعدما توج الاثنين بالجائزة خلال حفل ختام موسم 2025-2026.

وهيمن عفيف على اللقب بنيله للمرة السادسة في مسيرته، وهو رقم قياسي، والثالثة تواليا بعدما سبق له أن توج بالجائزة مواسم 2018-2019 و2019-2020 و2021-2022 و2023-2024 و2024-2025.

وقاد عفيف فريقه السد للظفر بلقب الدوري هذا الموسم للمرة التاسعة عشرة في تاريخ النادي، فيما اكتفى بوصافة كأس الأمير بالخسارة أمام الغرافة 1-4 في النهائي السبت.

وقال عفيف عقب التتويج: "فخر كبير أن أحافظ على اللقب للمرة الثالثة تواليا والسادسة بالمجمل في ظل تواجد لاعبين عالميين في الدوري القطري".

وأشار أفضل لاعب في آسيا مرتين 2019 و2023: "نركز حاليا على المهمة المقبلة في مونديال 2026، ولا نريد أن نكتفي بإنجاز التأهل، نريد أن نقدم مستوى لائقا، وأعد الجميع بأن أقدم كل ما بوسعي لمساعدة "العنابي" على ظهور مشرف هناك في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".

أفضل مدرب

وتفوق الإسباني ديفيد براتس مدرب الشمال، على الإيطالي روبرتو مانشيني الذي قاد السد للفوز بلقب الدوري ووصافة كأس الأمير، فنال لقب أفضل مدير فني.

وكان المساعد السابق لمواطنه تشافي هرنانديز مدرب السد الأسبق، قريبا من قيادة فريقه لتحقيق إنجاز تاريخي بالظفر باللقب الأول للدوري، إلا أنه اكتفى بالوصافة، ولكن العزاء كان بخطف مقعد في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل.

وقال براتس: "أشعر فخر كبير.. كنت أمني النفس أن أُدخل النادي التاريخ، لكني سعيد بالجائزة، وأشكر كل من منحني صوته في سباق شرس مع مدربين كبار".

ولم يحصل مانشيني على الأصوات الكافية لنيل الجائزة رغم إعادته السد إلى الطريق الصحيح منذ وصوله منتصف الموسم، لكن توليه المهمة متأخرا ربما ساهم في ترجيح كفة براتس.

وحل الإسباني الآخر فيسينتي مورينو مدرب الريان والوكرة بالمركز الثالث، فيما غاب البرتغالي بيدرو مارتينيس مدرب الغرافة بطل كأس الأمير عن منصة التتويج.

أفضل هداف

واحتفظ البرازيلي روجر غيديش لاعب الريان بجائزة أفضل هداف بتسجيله 21 هدفا لناديه الذي حل ثالثا في الدوري، فيما نال أيوب العلوي لاعب الغرافة جائزة أفضل لاعب تحت 23 عاما.

وكان مجلس مختص (أمناء جائزة الأفضل) قد أشرف على عملية التصويت التي شارك بها 50 شخصا هم: مدربو الأندية والمنتخبات ومسؤولو الأندية وجهات إعلامية وممثل عن كل من مؤسسة دوري نجوم قطر والاتحاد، وأكاديمية أسباير ورابطة اللاعبين القطريين.