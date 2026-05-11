"مشبوه ومستفز".. منشور مبابي خلال الكلاسيكو يثير الغضب في مدريد

واجه النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد انتقادات حادة للغاية من الإعلام المقرب من ناديه ومن أنصار الفريق الملكي، بسبب تصرفاته "المثيرة للجدل" خلال وقبل موقعة الكلاسيكو ضد برشلونة.

وتأكد انتهاء موسم ريال مدريد دون ألقاب كبرى للمرة الثانية على التوالي، بعد خسارة الفريق 0-2 أمام غريمه برشلونة في كلاسيكو الجولة الـ35 من الليغا، وهي نتيجة منحت اللقب للنادي الكتالوني للمرة الـ29 في تاريخه.

ورغم غياب مبابي عن الكلاسيكو، فإنه أصبح هدفا لانتقادات المدريديين خاصة بعد رسالته التي نشرها خلال المباراة ووُصفت بـ"المستفزة"، والتي ما زالت موجودة حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

منشور مبابي يثير الغضب في مدريد

وشارك مبابي رسالة دعم لزملائه عبر خاصية "الستوري" بحسابه الرسمي على "إنستغرام"، إذ نشر صورة من المباراة عبر شاشة التلفاز وعلق عليها بالقول: "هلا مدريد"، لكن المستفز فيها أنها جاءت بعد دقائق قليلة جدا من تسجيل برشلونة الهدف الثاني.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية أن جماهير ريال مدريد لم تتقبل هذه الرسالة، التي جاءت بعد 20 دقيقة من بداية المباراة وفريقهم متأخر بل ويقدم أداء سيئا، فيما تُظهر الشاشة بوضوح النتيجة.

وتتوقع الصحيفة أن تُظهر الجماهير غضبها تجاه مبابي بإطلاق صافرات الاستهجان ضده، إذا شارك في المباراة المقبلة لريال مدريد ضد ريال أوفييدو المقررة يوم الخميس المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

"كيليان يستهزئ بنا"

من جهته لم يتردد الصحفي الشهير توماس رونسيرو المعروف بتعصبه الكبير لريال مدريد، في التعبير عن استيائه ودهشته من تصرف المهاجم الفرنسي.

ونشر رونسيرو عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "كيليان يستهزئ بنا".

من جهته أبدى الصحفي مانو كارينيو استغرابه الشديد من رسالة مبابي التي وصفها بأنها تصرف "مقصود لكنه غير مفهوم".

وقال لإذاعة "سير" (SER) الإسبانية: "لو كان لاعبا آخر لقلت إنه يعيش في عالم مختلف، لقد نشر رسالة من دون أن يدرك ما الذي يحدث. لم يفعلها عن طريق الخطأ".

إعلان

وأضاف مستهجنا: "ما لا أفهمه هو لماذا فعل ذلك، وهذا سؤال يجب أن يُطرح عليه. هل كان يعتقد أن ريال مدريد يلعب على أرضه ومتقدما 2-0 ولذلك كتب هلا مدريد؟!".

وختم كارينيو: "بصراحة، لا أستوعب تصرفات مبابي، ليس فقط تلك الرسالة، بل أيضا ما فعله في الأسابيع الأخيرة. هو يريد شيئا ما، لكنني لا أفهم ما هو".

أزمات مبابي

وكان مبابي قد تصدر عناوين الصحافة في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما انتشرت أخبار عن شجار في تدريبات ريال مدريد بين زميليه فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني، بعدها مباشرة ظهر الفرنسي وهو يغادر التدريبات بسيارته مبتسما وضاحكا.

وخرج مبابي على نحو مفاجئ من قائمة الفريق لمواجهة برشلونة، بعد انتشار معلومات بانسحابه من المران الأخير قبل 5 دقائق من نهايته بسبب آلام في الساق اليسرى، وهي إصابة تحوم حولها الكثير من الشكوك داخل أروقة النادي الملكي على حد وصف صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية.

وعن ذلك قال الصحفي سيرو لوبيز عبر إذاعة "كوبي" (COPE) الإسبانية: "لن أستغرب إذا كان (مبابي) قد اختفى عمدا ليوجه صفعة لزملائه الذين تسببوا في رحيل تشابي ألونسو".

وأضاف: "لم تكن هناك أي كيمياء بين مبابي وأربيلوا منذ البداية. كيليان يعتبر رحيل ألونسو خطأ. وكأنه يقول لهم الآن أصلحوا هذا بأنفسكم، فأنتم من أفسد الأمور".

ويتصدر مبابي قائمة هدافي الليغا برصيد 24 هدفا سجلها في 28 مباراة، ويبتعد بفارق هدفين عن ملاحقه فيدات موريكي مهاجم ريال مايوركا.