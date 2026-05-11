بالفيديو.. سان جيرمان يقترب من الفوز بالدوري الفرنسي للمرة الخامسة على التوالي

حقق باريس سان جيرمان فوزاً متأخراً 1-0 على ضيفه بريست اليوم الأحد، ليضمن عملياً تحقيق لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعد أن سجل البديل ديزريه دوي هدف الفوز في الدقيقة 82.

ورفع سان جيرمان رصيده بهذا الفوز إلى 73 نقطة مع تبقي مباراتين على نهاية الدوري، متقدماً بست نقاط على لانس صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراتان أيضاً، لكن حامل اللقب يمتلك فارق أهداف أفضل بكثير.

ويحتاج باريس سان جيرمان إلى نقطة واحدة من مباراته المقبلة أمام لانس يوم الأربعاء، ليحسم اللقب رسمياً.

وتماسك بريست دفاعياً في الشوط الأول أمام تشكيلة سان جيرمان التي شهدت تغييرات كبيرة، لكنه تلقى عدة هجمات في الشوط الثاني، قبل أن يسجل دوي هدف الفوز من على حافة منطقة الجزاء، ليحقق صاحب الأرض انتصاره 23 في الدوري هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى، استفاد ليل من هدف عكسي سجله دينيس زكريا في مرمى فريقه، ليفوز 1-0 على موناكو ويتقدم إلى المركز الثالث، مما يضعه على الطريق نحو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.