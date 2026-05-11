ليس مورينيو.. رونسيرو يختار المدرب القادر على إنقاذ ريال مدريد

بعد فشل الرهانات الفنية المتتالية، بدءًا من خيبة الأمل التي رافقت وصول تشابي ألونسو، وصولًا إلى مرحلة "تسيير الأعمال" المتعثرة مع ألفارو أربيلوا منذ يناير/كانون الثاني الماضي، بات النادي الملكي أمام حتمية التغيير الجذري لتجاوز أزمة لم تعد تقتصر على النتائج فحسب، بل ضربت عمق الانضباط الداخلي.

ففي الأسابيع الأخيرة، ظهرت عدة خلافات بين اللاعبين، مما يعكس الأجواء المتوترة داخل غرفة الملابس. أولًا، كانت هناك المشاكل بين روديغر وكاريراس، ثم جدال كيليان مبابي مع أحد أعضاء الجهاز الفني، ومؤخرًا، الحادثة الحادة بين تشواميني وفالفيردي.

مورينيو ليس الوحيد

مع هذا الوضع، بدأت بالفعل نقاشات داخل النادي حول تغييرات محتملة هامة للموسم المقبل. بالنسبة لمنصب المدير الفني، يُعد جوزيه مورينيو، الذي سبق له تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، من أكثر الأسماء تداولاً في الأسابيع الأخيرة.

في أحدث حلقات برنامج "إل بار دي سيكي"، كان الصحفي توماس رونسيرو واضحًا في حديثه عن المدرب البرتغالي: "جميع الطرق تؤدي إلى مورينيو. هذا لا يعني أن الأمر محسوم، فهناك أيضًا أصوات معارضة داخل النادي. الناس يعلمون أنه ليس مورينيو نفسه الذي كان عليه قبل 13 عامًا. لم يعد لديه نفس الحماس، وكان ذلك واضحًا في فنربخشة وبنفيكا".

رونسيرو يفضل راؤول غونزاليس

وأوضح الصحفي أنه على الرغم من ترشيح أسماء كبيرة لمنصب المدير الفني، إلا أن تفضيله الشخصي يميل إلى شخصية محددة داخل النادي نفسه: "لم يكونوا ليسخروا من راؤول. فمع ألقاب دوري أبطال أوروبا، يتفوق بكثير على العديد من لاعبي ريال مدريد. إنه أسطورة النادي ويتمتع بشخصية قوية. كنت سأمنح راؤول الفرصة".

وفي مقابلة مباشرة على قناة "آس" (AS) مع روبن مارتن، شبّه رونسيرو وضع النادي بعملية جراحية دقيقة، مؤكدًا أن التشخيص ليس هو المهم فحسب، بل أيضًا من سيُجري التغيير.

وأضاف: "نتحدث عن الجراح، الذي يعرف مسبقًا نوع الجراحة التي سيُجريها، ويعرف أين يقطع وأين يُدخل المشرط، لكن علينا أن نرى من سيُجريها وما إذا كان مضمونًا. إنه وضع حرج للغاية، وخاص جدًا، ومؤلم للغاية"، مُشددًا على صعوبة الوضع الراهن.

دافع رونسيرو بشراسة عن تعيين الأسطورة راؤول غونزاليس، قائلًا: "راؤول هو الشخص الذي لا يمكن للاعبين العبث معه. عندما يدخل الأسطورة الحقيقية لغرفة الملابس، سيصمت الجميع تقديرًا لتاريخه ومعاناته من أجل هذا القميص".

ورغم قناعة رونسيرو بأن هيبة راؤول كفيلة بإعادة النظام فورًا، إلا أنه فجر مفاجأة بتأكيده أن هذا الخيار "لا يحظى بمباركة الإدارة"، مما يترك الباب مفتوحًا أمام سيناريوهات غامضة.