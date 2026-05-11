شاهد.. حريق يثير ذعر الجماهير ويوقف ديربي السويد

شهدت إحدى المباريات في الدوري السويدي لكرة القدم حادثة مرعبة تسببت في إيقاف اللعب لبعض الوقت.

وتوقفت مباراة الديربي بين أيك سولنا وضيفه يوروغوردينس في منتصف الشوط الأول تقريبًا، بسبب حريق اندلع في المدرجات نجم على ما يبدو عن إشعال الشماريخ وفق ما ذكرت صحيفة "أفتونبلادت" (Aftonbladet) السويدية.

حريق يوقف ديربي السويد

وذكرت الصحيفة أنه سُمع في البداية صوت عدة انفجارات متتالية داخل ملعب سترابيري أرينا، وبعد ذلك بوقت قصير تصاعدت ألسنة اللهب والدخان بكثافة أسفل مدرج مشجعي أيك، وهو ما تسبب في حالة من الهلع داخل الملعب.

وأكدت أن الحكم أوقف المباراة على الفور قبل أن يدخل اللاعبون إلى غرف الملابس، فيما سارعت طواقم الإطفاء إلى المكان للسيطرة عليه.

وتكللت جهود الطواقم بالنجاح بعد الاستعانة بخراطيم مياه عالية الضغط للسيطرة على الحريق، في وقت ساعد فيه أفراد الأمن الجماهير على الوصول إلى أماكن آمنة.

وأكد مدير الأمن في ملعب سترابيري أرينا هنريك كوخ أنه لم تُسجل إصابات في صفوف الجماهير، واكتفى بالإدلاء بتصريح مقتضب قال فيه: "رأينا أن هناك حريقًا وتمت السيطرة عليه"

ومع بداية الشوط الثاني، عاد مشجعو أيك لإشعال الشماريخ مرة أخرى، مما أدى إلى إيقاف المباراة مجددًا، وعلى إثر ذلك استُدعي اللاعبون إلى اجتماع طارئ مع مراقب المباراة.

وقال مراقب المباراة هانس لارسون: "كنا أمام وضع يتطلب، وفقًا للوائح، عقد اجتماع لمناقشة مصير المباراة. وكان الاجتماع فعالًا للغاية. وقد حصلنا على الضوء الأخضر من الشرطة والمنظمين الذين سيطروا على الوضع بعد ذلك"

وتغلب يوروغوردينس على مضيفه أيك سولنا 4-2 في ديربي السويد الذي أُقيم لحساب الجولة السابعة من الدوري المحلي، وهو الفوز الأول للضيوف على أصحاب الأرض في الدوري منذ 3 سنوات وفق الصحيفة.

ورفع الفريق الفائز رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن سيريوس المتصدر الذي لعب مباراة أقل، بينما تجمد رصيد أيك سولنا عند 8 نقاط في المركز التاسع.