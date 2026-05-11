تغريم نجم برشلونة السابق 200 ألف يورو بسبب تجاوزات خطيرة

فرضت الهيئة الوطنية الإسبانية لسوق الأوراق المالية غرامة قدرها 200 ألف يورو (نحو 216 ألف دولار) على نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق جيرارد بيكيه، وذلك بعد ما وصفته بمخالفات خطيرة للغاية.

ونقلت صحيفة "ماركا" (Marca) عن الهيئة قولها إن لاعب برشلونة السابق استحوذ على 104.166 سهما من شركة "أسباي غلوبال سيرفيس" بعد تلقيه معلومات سرية من رجل الأعمال خوسيه إلياس، الذي تم تغريمه هو الآخر بمبلغ 100 ألف يورو (نحو 108 آلاف دولار)، وتم نشر تلك العقوبات في الجريدة الرسمية للدولة، اليوم الاثنين.

وأوضحت "ماركا" أن خوسيه إلياس المساهم الأكبر والرئيس التنفيذي لشركة "أسباي غلوبال سيرفيس"، كان قد أخبر بيكيه بنيته الاستحواذ على شركة "أتريس هيلث"، ليستغل اللاعب السابق هذه المعلومات لصالحه، حيث اشترى أسهما في "أسباي" قبل الإعلان عن الخبر، ثم باعها فور إعلانه رسميا.

وارتفعت قيمة الأسهم من 2.30 يورو عند شرائها إلى 2.80 يورو عند بيعها، حيث استفاد نجم برشلونة السابق ماليا، وهو ما تعتبره الهيئة "مخالفة" خطيرة للغاية.