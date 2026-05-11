بقيادة "المخضرم" دزيكو.. البوسنة تعلن قائمة كأس العالم 2026

اعتمد سيرغي بارباريز مدرب البوسنة على مزيج بين الخبرة والشباب والوجوه الجديدة عندما أعلن قائمة منتخب بلاده لكأس العالم لكرة القدم اليوم الاثنين، إذ يقود المخضرم إدين دزيكو الهجوم، كما ضم أيضًا لاعب الوسط إرمين ماهميتش لأول مرة.

ويعد دزيكو (40 عامًا) أكثر لاعبي البوسنة مشاركة على الإطلاق (148 مباراة)، وهدافها التاريخي (73 هدفًا).

كما يعتبر دزيكو أحد اثنين فقط من لاعبي منتخب بلاده اللذين شاركا في الظهور الوحيد السابق للبوسنة في كأس العالم عام 2014، إلى جانب المدافع سياد كولاسيناك.

وتغلبت البوسنة على ويلز وإيطاليا بركلات الترجيح لتتأهل عبر الملحق، وأصيب دزيكو في كتفه في نهاية الشوطين الإضافيين أمام الإيطاليين في نهائي الملحق، ولم يتمكن من المشاركة في ركلات الترجيح.

وغاب دزيكو بعد ذلك عن أربع مباريات مع شالكه الألماني، لكنه شارك بديلاً في آخر مباراتين، مما قلل من المخاوف بشأن جاهزيته لكأس العالم، إذ ستواجه البوسنة كندا، إحدى الدول المضيفة، إلى جانب قطر وسويسرا في المجموعة الثانية.

ولم يهدر بارباريز وقتًا في استدعاء ماهميتش (21 عامًا) بعد أن وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وقت سابق من مايو/أيار على طلب اللاعب، المولود في النمسا، بتغيير جنسيته الرياضية إلى البوسنة.

ولعب ماهميتش مع النمسا لمنتخب تحت 17 عامًا ومنتخب تحت 21 عامًا، كما مثّل منتخب البوسنة تحت 19 عامًا، ويعتقد بارباريز بالفعل

أنه سيملك مسيرة طويلة مع المنتخب الوطني.

وقال بارباريز للصحفيين: "لا يمكنك أن تتخيل مدى سعادته وفخره بوجوده معنا".

"يلعب في مركزي لاعب الوسط وصانع اللعب… ليس لدينا أي لاعب يتمتع بمثل خصائصه. هو لاعب سيواصل التطور، بهدف أن تمتلك البوسنة لاعبين جيدين خلال السنوات العشر المقبلة".

وربما يكون كريم علي بيغوفيتش أصغر اللاعبين سنًا في القائمة، لكن الجناح (18 عامًا) أثبت بالفعل امتلاكه المهارة ورباطة الجأش للمشاركة في البطولات الكبرى.

وشارك علي بيغوفيتش من على مقاعد البدلاء أمام ويلز، وصنع هدف التعادل لدزيكو، وسجل ركلة الترجيح الحاسمة، كما سجل أيضًا ركلة

ترجيح عندما فازت البوسنة على إيطاليا.

وتخوض البوسنة مباراتين وديتين أمام مقدونيا الشمالية في 29 مايو/أيار في سراييفو، وبنما في سانت لويس، قبل أن تبدأ مشوارها في كأس العالم بمواجهة كندا في 12 يونيو/حزيران المقبل في تورونتو.

ووقعت البوسنة في المجموعة