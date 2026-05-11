أرقام استثنائية وتاريخية في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني

BARCELONA, SPAIN - MAY 10: Ronald Araujo of FC Barcelona lifts the LaLiga EA Sports trophy as players of FC Barcelona celebrate, after defeating Real Madrid to secure the title, during the LaLiga EA Sports match between FC Barcelona and Real Madrid CF at Spotify Camp Nou on May 10, 2026 in Barcelona, Spain.
برشلونة حقق لقب الليغا للمرة الثانية تواليا تحت قيادة فليك (غيتي)
Published On 11/5/2026
آخر تحديث: 01:03 (توقيت مكة)

توج برشلونة رسمياً بلقب الدوري الإسباني بعد تغلبه على ريال مدريد بثنائية نظيفة 2-0 مساء الأحد في الكلاسيكو، محققاً بذلك عدداً من الأرقام الاستثنائية في موسم 2025-2026.

وحقق البارسا لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية توالياً تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك.

أرقام استثنائية في تتويج برشلونة

ويعد هذا أول كلاسيكو يحدد بشكل نهائي وجهة اللقب منذ عام 1932.

epa12946460 FC Barcelona's head coach Hansi Flick celebrates next to the trophy (R) of the 2025/2026 Spanish LaLiga Championship after winning the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid, in Barcelona, Spain, 10 May 2026. EPA/ENRIC FONTCUBERTA
فليك قاد برشلونة للفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية توالياً (الأوروبية)

ففي اليوم الأخير من موسم 1931-1932، حسم ريال مدريد لقب الدوري بتعادله 2-2 مع برشلونة، مؤكداً بذلك تفوقه على أتلتيك بلباو صاحب المركز الثاني.

الفوز رقم 18 في الكامب نو

بفوزه اليوم على ريال مدريد رفع برشلونة رصيده إلى 18 فوزاً على أرضه (كامب نو) هذا الموسم، حيث لم يخسر أو يتعادل في ملعبه ضمن الدوري الإسباني حتى الآن.

سجل في 55 مباراة متتالية

سجل برشلونة في 55 مباراة متتالية، وهو ثاني أعلى رقم بعد فريق برشلونة المهيمن في موسم 2012-2013 الذي سجل في 64 مباراة متتالية.

أول هدف من ركلة حرة منذ 2012

افتتح ماركوس راشفورد باب التسجيل لبرشلونة في الدقيقة التاسعة ليصبح أول لاعب من برشلونة يسجل هدفاً من ركلة حرة في مرمى ريال مدريد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012.

كانسيلو يحقق 4 بطولات كبرى مع 4 أندية مختلفة

بعد تتويج برشلونة بلقب الليغا أصبح مدافع برشلونة، أول لاعب في هذا القرن يفوز بلقب الدوري في أربعة من أقوى خمسة دوريات في أوروبا.

كانسيلو، البالغ من العمر 31 عاماً، سبق له الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني (البوندسليغا) خلال مسيرته الكروية، بالإضافة إلى الدوري البرتغالي الممتاز (البريميرا ليغا).

ويتفوق كانسيلو على زلاتان إبراهيموفيتش، وآريين روبن، وأرتورو فيدال، الذين فازوا بلقب ثلاثة من أقوى خمسة دوريات في أوروبا.

بدأ كانسيلو مسيرته الكروية مع بنفيكا، حيث فاز بلقب الدوري البرتغالي عام 2014. ثم فاز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس عام 2019، قبل أن يحرز ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.

وبعدها، فاز بلقب الدوري الألماني خلال فترة إعارته إلى بايرن ميونخ عام 2023.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الإسبانية
