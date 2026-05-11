أرقام استثنائية وتاريخية في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني

توج برشلونة رسمياً بلقب الدوري الإسباني بعد تغلبه على ريال مدريد بثنائية نظيفة 2-0 مساء الأحد في الكلاسيكو، محققاً بذلك عدداً من الأرقام الاستثنائية في موسم 2025-2026.

وحقق البارسا لقب الدوري الإسباني للمرة الثانية توالياً تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك.

أرقام استثنائية في تتويج برشلونة

ويعد هذا أول كلاسيكو يحدد بشكل نهائي وجهة اللقب منذ عام 1932.

ففي اليوم الأخير من موسم 1931-1932، حسم ريال مدريد لقب الدوري بتعادله 2-2 مع برشلونة، مؤكداً بذلك تفوقه على أتلتيك بلباو صاحب المركز الثاني.

الفوز رقم 18 في الكامب نو

بفوزه اليوم على ريال مدريد رفع برشلونة رصيده إلى 18 فوزاً على أرضه (كامب نو) هذا الموسم، حيث لم يخسر أو يتعادل في ملعبه ضمن الدوري الإسباني حتى الآن.

سجل في 55 مباراة متتالية

سجل برشلونة في 55 مباراة متتالية، وهو ثاني أعلى رقم بعد فريق برشلونة المهيمن في موسم 2012-2013 الذي سجل في 64 مباراة متتالية.

أول هدف من ركلة حرة منذ 2012

افتتح ماركوس راشفورد باب التسجيل لبرشلونة في الدقيقة التاسعة ليصبح أول لاعب من برشلونة يسجل هدفاً من ركلة حرة في مرمى ريال مدريد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012.

كانسيلو يحقق 4 بطولات كبرى مع 4 أندية مختلفة

بعد تتويج برشلونة بلقب الليغا أصبح مدافع برشلونة، أول لاعب في هذا القرن يفوز بلقب الدوري في أربعة من أقوى خمسة دوريات في أوروبا.

كانسيلو، البالغ من العمر 31 عاماً، سبق له الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني (البوندسليغا) خلال مسيرته الكروية، بالإضافة إلى الدوري البرتغالي الممتاز (البريميرا ليغا).

ويتفوق كانسيلو على زلاتان إبراهيموفيتش، وآريين روبن، وأرتورو فيدال، الذين فازوا بلقب ثلاثة من أقوى خمسة دوريات في أوروبا.

بدأ كانسيلو مسيرته الكروية مع بنفيكا، حيث فاز بلقب الدوري البرتغالي عام 2014. ثم فاز بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس عام 2019، قبل أن يحرز ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي.

وبعدها، فاز بلقب الدوري الألماني خلال فترة إعارته إلى بايرن ميونخ عام 2023.