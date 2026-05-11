5 عقود من التفوق.. برشلونة يغير تاريخ الليغا وينهي هيمنة ريال مدريد

تحول تفوق برشلونة على غريمه ريال مدريد من مجرد مرحلة عابرة إلى واقع تاريخي، أعاد رسم خريطة الهيمنة على لقب الدوري الإسباني خاصة في نصف القرن الأخير.

وتُوج برشلونة أمس بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي والـ29 في تاريخه، عقب فوزه المستحق على غريمه ريال مدريد 2-0 على ملعب سبوتيفاي كامب نو، بقمة الجولة الـ35 من الليغا.

برشلونة يغير تاريخ الليغا

وبات برشلونة الفريق الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإسباني خلال الـ50 عاماً الماضية، متفوقاً على ريال مدريد بالألقاب والاستمرارية، وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية.

وفي الفترة المذكورة تمكن برشلونة من التتويج بـ20 لقباً بالدوري الإسباني، مقابل 19 لريال مدريد، فيما توزعت الألقاب الـ11 المتبقية على عدة أندية أخرى أبرزها أتلتيكو مدريد وفالنسيا وريال سوسيداد.

وعلقت الصحيفة على ذلك بالقول: "نجح النادي الكتالوني في قلب الموازين وإنهاء الهيمنة التقليدية، لقد غير الفريق الكتالوني تاريخ الليغا".

وتُظهر الإحصاءات التاريخية التي أبرزتها الصحيفة ذاتها، بوضوح تفوق برشلونة على ريال مدريد في العقود الأخيرة على النحو التالي:

آخر 10 سنوات: 6 ألقاب لبرشلونة مقابل 4 لريال مدريد.

آخر 15 سنة: 8 لبرشلونة مقابل 5 لريال مدريد.

آخر 20 سنة: 11 لبرشلونة مقابل 7 لريال مدريد.

آخر 25 سنة: 13 لبرشلونة مقابل 8 لريال مدريد.

آخر 30 سنة: 15 لبرشلونة مقابل 10 لريال مدريد.

آخر 35 سنة: 16 لبرشلونة مقابل 11 لريال مدريد.

آخر 40 سنة: 19 لبرشلونة مقابل 15 لريال مدريد.

آخر 45 سنة: 20 لبرشلونة مقابل 16 لريال مدريد.

آخر 50 سنة: 20 لبرشلونة مقابل 19 لريال مدريد.

وأشارت إلى أنه في القرن الحادي والعشرين وبالتحديد منذ موسم 1999-2000، رفع لاعبو برشلونة 13 لقباً للدوري الإسباني، مقابل 9 لنظرائهم في ريال مدريد.

وبالعودة إلى الماضي البعيد خاصة في النصف الأول من القرن العشرين، فقد أُقيمت خلاله أول 48 نسخة من الدوري الإسباني.

وفي تلك الحقبة كان ريال مدريد البطل الأبرز دون منازع حاصداً 17 لقباً، يليه برشلونة بـ9 ألقاب ثم أتلتيكو مدريد بـ7 ألقاب.

وبعد فوزه في الكلاسيكو رفع برشلونة رصيده إلى 91 نقطة مبتعداً بفارق 14 نقطة عن غريمه ريال مدريد الذي تجمد رصيده عند 77 نقطة في المركز الثاني، قبل 3 جولات من نهاية الليغا، وهو تتويج جاء "بأفضلية لا تقبل الجدل" على حد وصف "موندو ديبورتيفو".