الفيفا يستبعد استنساخ "تكتيك أرسنال" في مونديال 2026

ربما تكون البراعة في تنفيذ الركلات الثابتة بصدد إعادة تشكيل كرة القدم على مستوى الأندية، لكن لجنة فنية تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قالت الاثنين إن هذا التفوق من غير المرجح أن يكون السمة المميزة في كأس العالم هذا العام، وأرجعت ذلك بحد كبير إلى ضيق الوقت المتاح للمنتخبات للتحضير قبل النهائيات.

وخلال جلسة نقاش مع وسائل الإعلام نظمها الفيفا قبل شهر من انطلاق البطولة الموسعة التي يشارك فيها 48 فريقا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، استعرض أعضاء اللجنة الفنية الأفكار الخططية الجديدة، من بينها التخصص في الركلات الثابتة مثل أرسنال.

ليست كالدوري الإنجليزي

وحطم أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، والملقب "ملوك الركلات الثابتة" الشهر الماضي الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف المسجلة من ركلات ركنية في موسم واحد في الدوري الإنجليزي.

وقال جيلبرتو سيلفا، الفائز بكأس العالم 2002 مع البرازيل ولاعب وسط أرسنال السابق "أنا مهتم بمعرفة كيف ستتعامل الفرق الأخرى مع هذا الأمر".

وأضاف "لقد رأينا ذلك هذا الموسم، خاصة في الدوري الإنجليزي مع أرسنال. في السنوات القليلة الماضية، لم تكن الركلات الركنية والكرات الطويلة تستخدم بنفس القدر مقارنة بالفترة التي لعبت فيها للفريق، حيث كانت أكثر شيوعا، وخلال السنوات القليلة الماضية، تطورت اللعبة كثيرا، وأصبحت الفرق تبدأ التحضير للهجمات من عند حارس المرمى.

وتابع "لكنني لست متأكدا من أن كأس العالم ستكون بنفس النسق، لأنه ليس لديك الكثير من الوقت لإعداد الفريق لهذه البطولات. بالطبع، يمكن أن تكون سلاحا تستخدمه الفرق في بعض الأحيان، ولكنها ليست العامل الرئيسي. أتوقع أنها ستكون مباريات صعبة… مع سعي الفرق إلى استغلال التحولات الهجومية".

وفي المقابل، سلطت بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت العام الماضي في الولايات المتحدة، والتي كانت بمثابة نسخة تجريبية لكأس العالم، الضوء على التأثير المحتمل لارتفاع درجات الحرارة.

إعلان

وقال توم غاردنر رئيس قسم تحليل الأداء "بشكل عام، أظهرت كأس العالم للأندية مستوى متقاربا للغاية من حيث الإيقاع والجهد البدني، مقارنة بكأس العالم 2022، وذلك عند تحليل بعض المباريات الرئيسية".

وأضاف "لذا، أنا متأكد من أن الحرارة قد تكون عاملا مؤثرا في كيفية إدارة الفرق للمباريات. لكننا لا نتوقع أن نرى نفس المستويات البدنية لنسخة عام 2022، كما حدث أيضا في كأس العالم للأندية 2025".

وستقدم اللجنة الفنية، بقيادة أرسين فينغر رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا إلى جانب شخصيات بارزة مثل سيلفا ويورغن كلينسمان وبابلو زاباليتا وفريق من المحللين والمتخصصين في جمع البيانات، تحليلا شاملا لجميع مباريات كأس العالم.