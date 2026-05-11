نصف المقاعد حُسمت.. خريطة المتأهلين لدوري الأبطال 2026-2027

رغم بقاء عدة جولات على نهاية الموسم الكروي في أوروبا، فإن هناك العديد من الفرق ضمنت مشاركتها بالفعل في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم 2026-2027.

وأكدت صحيفة أبولا (A Bola) البرتغالية أن 18 من أصل 36 فريقا تشارك في العادة من مرحلة الدوري أصبحت معروفة بالفعل، أي نصف العدد تقريبا.

وبات فينورد الهولندي وشاختار دونيتسك الأوكراني أحدث المتأهلين مباشرة إلى دوري الأبطال، بعد ضمان الأول لوصافة الدوري في بلاده، وتتويج الثاني بلقب البطولة المحلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المفترض أن يدخل شاختار دونيتسك المنافسات من باب الدور التمهيدي الثاني، لكنه استفاد للمرة الثانية خلال 3 أعوام من شغل مقعد بطل المسابقة عبر المسار المحلي.

وأوضحت أن أرسنال وباريس سان جيرمان اللذين سيتواجهان في نهائي النسخة الحالية، ضمنا بالفعل المشاركة في النسخة القادمة عبر بطولتيهما المحليتين.

وفي هذه الحالة تتم ترقية الفريق صاحب أعلى تصنيف من أبطال الدوريات مباشرة إلى مرحلة الدوري، وهو ما استفاد منه شاختار بالنسخة القادمة، وأولمبياكوس اليوناني في النسخة الحالية.

قائمة الفرق التي ضمنت المشاركة في دوري أبطال أوروبا 2026-2027:

أرسنال، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد من الدوري الإنجليزي.

برشلونة، ريال مدريد، فياريال، أتلتيكو مدريد من الدوري الإسباني.

إنتر ميلان من الدوري الإيطالي.

بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيغ من الدوري الألماني.

باريس سان جيرمان، لانس من الدوري الفرنسي.

آيندهوفن، فينورد من الدوري الهولندي.

غلطة سراي من الدوري التركي.

شاختار دونيتسك من الدوري الأوكراني.

بورتو من الدوري البرتغالي.

المقاعد المتبقية

وبحسب أبولا، فإن المقاعد المباشرة المتبقية ستكون لفريقين إنجليزيين، و3 فرق إيطالية، وفريق إسباني ومثله ألماني وفرنسي وبلجيكي وتشيكي.

وبالإضافة إلى ذلك سيكون هناك مقعد مباشر لبطل الدوري الأوروبي، الذي انحسر بين أستون فيلا الإنجليزي وفرايبورغ الألماني، وإن تُوج الأول باللقب وأنهى الدوري الإنجليزي في المركز الرابع فإن المقعد المباشر سينتقل لوصيف الدوري البرتغالي (بنفيكا أو سبورتنغ لشبونة).

وفي الوقت نفسه سيكون هناك 7 مقاعد ستُحسم عبر التصفيات التمهيدية.