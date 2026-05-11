الترجي التونسي ينهي تعاقده مع المدرب الفرنسي بوميل

أعلن فريق الترجي التونسي إقالة مدربه الفرنسي باتريس بوميل وتعويضه بمساعده كريستيان براكوني حتى نهاية الموسم الحالي.

وكتب الترجي التونسي في بيان نُشر على حسابه في فيسبوك: "يعلم الترجي الرياضي التونسي أحباءه بانتهاء تجربة المدرب باتريس بوميل مع الفريق الأول، على أن يتولى المدرب كريستيان براكوني الإشراف على الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وكان الترجي خسر أمس الأحد مباراة الديربي 0-1 أمام غريمه النادي الأفريقي في الجولة قبل الأخيرة من الدوري التونسي.

وتوج الأفريقي بلقب الدوري للمرة الـ14 في تاريخه، والأول منذ صيام دام لأكثر من عقد (موسم 2014-2015).

وودّع الترجي منافسات دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف النهائي على يد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (بمجموع 2-0 في الذهاب والإياب)، وهو ما شكل صدمة قوية للجماهير والإدارة.

ويلتقي الترجي في الجولة الأخيرة مع اتحاد بن قردان بينما يواجه النادي الأفريقي البطل ضيفه الأولمبي الباجي على ملعب حمادي العقربي برادس.